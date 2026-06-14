Avertizare imediată de la ANM: Cod portocaliu de vijelii puternice şi alte zone, vizate de un cod galben. Lista localităţilor afectate

2 minute de citit Publicat la 17:28 14 Iun 2026 Modificat la 18:31 14 Iun 2026

Avertizare imediată de la ANM: Cod portocaliu de vijelii, vânt puternic şi grindină în 4 judeţe. Sursa foto: Getty Images

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis duminică după-amiază noi avertizări nowcasting cod portocaliu pentru localităţi din mai multe judeţe, unde sunt aşteptate furtuni puternice, grindină şi vânt puternic. Potrivit meteorologilor, în unele zone, intensificările vântului vor atinge viteze la rafală cuprinse între 70 și 90 km/h.

UPDATE 18:18 – Localităţi din judeţele Prahova, Buzău şi Dâmboviţa sunt vizate de un cod galben ploi, vânt, grindină şi descărcări electrice. Atenţionarea este valabilă între orele 18:30 şi 19:30.

zona de munte a județului Prahova , respectiv zona de munte a localităților: Sinaia, Comarnic, Bușteni, Măneciu, Valea Doftanei, Cerașu, Azuga, Șotrile, Bertea, Secăria;

județul Prahova: Breaza, Brebu, Slănic, Vărbilău, Izvoarele, Telega, Cornu, Teișani, Aluniș, Șotrile, Bertea, Provița de Sus, Ștefești, Adunați, Talea;

zona de munte a județului Buzău , respectiv zona de munte a localităților: Nehoiu, Lopătari, Gura Teghii, Chiojdu, Siriu, Mânzălești, Bisoca, Brăești, Colți, Bozioru, Chiliile;

zona de munte a județului Dâmboviţa , respectiv zona de munte a localităților: Moroeni;

Se vor semnala averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului, grindină de mici dimensiuni (1...2 cm), au spus cei de la ANM

UPDATE 18:25 – Localităţi din judeţele Arad şi Timiş se află sub un cod portocaliu de vijelii puternice, valabil între orele 18:26 şi 19:30.

județul Arad: Vinga, Secusigiu, Șagu, Șiștarovăț;

județul Timiş: Recaș, Variaș, Giarmata, Ghiroda, Sânandrei, Satchinez, Orțișoara, Racovița, Topolovățu Mare, Belinț, Pișchia, Boldur, Mașloc, Pesac, Remetea Mare, Balinț, Fibiș, Bucovăț, Ghizela, Brestovăț, Bogda, Bara, Secaș;

Conform meteorologilor, vor fi bucăţi de grindină de medii dimensiuni (2...4 cm), averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelie (rafale de 70...90 km/h).

UPDATE 18:00 – Avertizarea de vreme severă este valabilă pentru următoarele localităţi din judeţul Timiş: Sânnicolau Mare, Variaș, Dudeștii Vechi, Cărpiniș, Sânandrei, Satchinez, Orțișoara, Cenad, Biled, Șandra, Saravale, Becicherecu Mic, Iecea Mare, Dudeștii Noi, Beba Veche. Codul portocaliu de furtuni se va încheia la 18:35, au precizat specialiştii.

"Se vor semnala grindină de medii dimensiuni (2...4 cm), averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelie (rafale de 70...90 km/h)", a transmis ANM.

Ştire iniţială:

Localităţile Târgu Lăpuș, Suciu de Sus, Cupșeni, Cernești, Lăpuș, Coroieni, Groșii Țibleșului, Vima Mică din județul Maramureş se află sub cod potocaliu până la ora 18:00.

"Se vor semnala averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelie (rafale de 70...90 km/h) grindină (2...4 cm)", au transmis specialiştii pe site-ul oficial al instituţiei.

Cod portocaliu de vijelii şi grindină în alte 3 judeţe

Atenţionarea de vreme severă în Hunedoara, Timiş şi Caraş-Severin este valabilă până la ora 18:00.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.

județul Caraş-Severin: Oțelu Roșu, Zăvoi, Obreja, Constantin Daicoviciu, Rusca Montană, Glimboca, Sacu;

județul Timiş: Făget, Nădrag, Tomești, Dumbrava, Traian Vuia, Fârdea, Criciova, Bârna;

județul Hunedoara: Cerbăl, Bunila.

Meteorologii au precizat că în localităţile din Timiş, Caraş-Severin şi Hunedoara vor fi averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, intensificări ale vântului sau vijelie cu rafale de 60...80 km/h, frecvente descărcări electrice, grindină de dimensiuni medii (2...4 cm).

Mai multe zone din Mureş au fost sub cod galben de furtuni puternice.

ANM a anunțat încă un episod de ploi și vijelii, iar apoi cresc temperaturile până la 35 de grade Celsius. Află cum va fi vremea săptămâna viitoare aici.