Fără Ucraina, Europa va avea dificultăţi să răspundă ameninţărilor Rusiei, afirmă Zelenski. "Luptăm pentru libertatea noastră şi a lor"

Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei. Sursa foto: Getty Images

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a subliniat importanţa Ucrainei pentru securitatea Europei şi a asigurat că fără capacităţile şi experienţa ucrainene ţările europene vor întâmpina dificultăţi în a răspunde ameninţărilor pe termen lung din partea Rusiei, relatează duminică EFE, potrivit Agerpres. "Luptăm pentru libertatea noastră şi a lor, pentru Europa noastră şi a lor: pentru ţările baltice şi Polonia, pentru Ungaria şi Slovacia, pentru România şi Republica Moldova, precum şi pentru popoarele din Caucaz", a precizat liderul de la Kiev.

"Având în vedere intenţiile Rusiei pe termen lung, faptul că în prezent construieşte baze militare la porţile Europei, chiar şi în locuri unde nu existau în perioada sovietică, demonstrează clar că, fără Ucraina, fără capacităţile şi experienţa noastră, Europa s-ar putea confrunta cu dificultăţi uriaşe", a afirmat sâmbătă seara Volodimir Zelenski, în cadrul mesajului său cotidian adresat naţiunii.

Este adevărat ce spun mulţi lideri că "nu doar Ucraina are nevoie de Europa, ci şi Europa are nevoie de Ucraina", a spus el.

Volodimir Zelenski a avertizat că provocările la adresa securităţii pe care le reprezintă Rusia nu sunt o problemă pe termen scurt, de un an sau cinci ani, deoarece Moscova "a optat pentru o strategie antieuropeană şi antidemocratică pe termen lung şi îşi construieşte orientarea politică în jurul acesteia".

Preşedintele ucrainean a afirmat, de asemenea, că dintre toate naţiunile europene care au aderat la Uniunea Europeană sau care iau în considerare această posibilitate, Ucraina este cea care face cele mai mari sacrificii pentru Europa, fără a se limita la realizarea de reforme interne şi la parcurgerea unui proces de transformare.

"Luptăm pentru statul nostru, pentru independenţa noastră şi pentru dreptul nostru de a ne alege propria cale şi de a face parte din Europa. Iar acest drept al nostru este, în acelaşi timp, dreptul tuturor naţiunilor din regiunea noastră.

Luptăm pentru libertatea noastră şi a lor, pentru Europa noastră şi a lor: pentru ţările baltice şi Polonia, pentru Ungaria şi Slovacia, pentru România şi Republica Moldova, precum şi pentru popoarele din Caucaz", a spus Volodimir Zelenski.

De aceea, a adăugat el, soarta Europei se decide în Ucraina, în acest război, în modul în care se va încheia, "şi în funcţie de faptul dacă Rusia va mai avea apoi puterea şi voinţa de a ameninţa existenţa Ucrainei şi a celorlalţi vecini ai săi, precum şi a întregii Europe".

"De aceea trebuie să punem capăt războiului cu demnitate şi cu garanţii de securitate", a afirmat el, precizând că acesta este subiectul pe care Ucraina îl va discuta cu partenerii săi în cadrul summitului G7 din Franţa, precum şi, ulterior, la reuniunea Consiliului European şi la summitul NATO de la Ankara.

Zelenski a vorbit, de asemenea, despre pregătirile pentru întâlnirile diplomatice de săptămâna viitoare şi a subliniat că "de luni va fi o activitate intensă".

El a adăugat că Ucraina este pregătită să deschidă şase capitole în cadrul negocierilor de aderare la UE.

"Sperăm să obţinem mai multe rezultate în această vară în ceea ce priveşte integrarea noastră în Uniunea Europeană. Cel puţin din partea noastră, nu vor exista întârzieri. Şi este foarte important ca şi partenerii noştri să înţeleagă pe deplin importanţa acestui proces", a subliniat preşedintele ucrainean.