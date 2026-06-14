Opoziția din Rusia a făcut Congres la Berlin: "Sunt temeri că Ilia Iașin se transformă într-un Putin mai mic, inspirat de bolșevici"

Ilia Iașin a fost ales liderul "Rusiei Pașnice", partid al opoziției ruse în exil. Foto: Getty Images

Ilia Iașin a devenit, în mod oficial, liderul opoziției ruse aflate în exil, iar conflictele interne în rândurile formațiunii sale politice au început deja, relatează Euronews.

Un vechi aliat al opozantului rus a declarat că se teme de faptul că Iașin ar putea deveni un "Putin în miniatură", adaugă sursa citată.

Delegații noului partid, numit "Rusia Pașnică", s-au reunit la Berlin, pe 12 și 13 iunie, pentru un congres destinat adoptării programului politic.

La reuniunea cu 126 de delegați au avut loc dezbateri aprinse cu privire la persoana care să devină lider.

Iașin, aliat al lui Aleksei Navalnîi și fost deținut politic în Rusia, eliberat din închisoare în 2024 într-un schimb de prizonieri, a fost ales președinte cu aproximativ 60% din voturi, a precizat Igor Kacetkov, activist pentru drepturile omului și membru al Comitetului de organizare.

Congresul a durat aproximativ douăsprezece ore și a stabilit inclusiv schimbarea numelui formațiunii din "Forțele Pașnice ale Rusiei" în "Rusia Pașnică", a precizat Kacetkov. Cuvântul "Forțe" a fost eliminat pentru a fi evitate asocierile cu represiunea din Rusia și cu războiul din Ucraina.

Delegat la Congresul opoziției ruse în exil: "Capacitatea de a inspira oamenii este cea mai importantă"

Mulți își pun mari speranțe în Iașin și în capacitatea sa de a-i uni pe susținători.

"Ilia este un politician experimentat. Este un orator talentat. Acest lucru este foarte important, deoarece un politician care nu poate comunica nu va reuși să lucreze împreună cu alții", a declarat pentru Euronews delegatul Alexander Arhagov.

"El are o foaie de parcurs. Îmi plac principiile sale ideologice. Dar capacitatea de a inspira oamenii este cel mai important lucru, atât în Rusia, cât și în străinătate", a adăugat el.

Ilia Iașin: "Principalul nostru public țintă se află în Rusia"

"Ne-am asumat această provocare. Este foarte dificil, deoarece avem baza în Europa. Dar intenționăm să lucrăm în Rusia în viitor, iar acest lucru implică riscuri foarte mari", a spus Iașin pentru Euronews.

"Ne vom adresa societății ruse și vom lucra discret cu oamenii. Este clar că persoanele din Rusia nu pot coopera cu noi fără a-și asuma riscuri. Ținem cont de acest lucru. Însă principalul nostru public țintă se află în Rusia. Acolo se află milioane dintre susținătorii noștri", a subliniat el.

"Programul partidului nostru și mesajul nostru politic sunt adresate în primul rând oamenilor din Rusia care 'nu au o voce'. Noi vrem să fim vocea lor", a explicat liderul "Rusiei pașnice".

Recunscând că formațiunea sa nu poate funcționa legal în țară, pe fondul represiunii regimului lui Vladimir Putin, Iașin el a făcut referire la exemple istorice de mișcări de opoziție care au apărut în exil și au ajuns ulterior la putere.

Precedent istoric: bolșevicii au lucrat în exil, au răsturnat regimul țarist și au instituit partidul unic

Cel mai notoriu exemplu în acest sens este Partidul Bolșevic al lui Vladimir Lenin. Înainte de "revoluția" din 1917, mulți dintre liderii săi trăiau în străinătate și organizau activități subversive din exil.

Ulterior răsturnării regimului țarist, partidul bolșevic a devenit formațiunea de guvernământ al Uniunii Sovietice. Sub conducerea lui Lenin și, ulterior, a lui Iosif Stalin, țara s-a transformat într-un stat dictatorial, cu partid unic.

În istoria Rusiei nu există exemple de partide democratice de opoziție care să fi revenit din exil și să fi ajuns ulterior la guvernare, remarcă Euronews.

Rămâne neclar dacă partidul lui Iașin ar putea deveni primul care reușește o astfel de performanță.

Potrivit delegatului Maxim Reznik, tensiunile interne au apărut deja în "Rusia Pașnică".

Reznik este unul dintre cei mai cunoscuți politicieni liberali ai opoziției ruse. Fost membru al Adunării Legislative din Sankt Petersburg, s-a profilat drept critic vehement al Kremlinului.

După invazia Rusiei în Ucraina, Reznik a părăsit țara și trăiește în exil.

Aliat al șefului "Rusiei Pașnice": "Nu vreau ca Iașin să se transforme într-un Putin în miniatură"

Reznik a colaborat cu Iașin timp de mulți ani. Amândoi s-au opus constant președintelui rus Vladimir Putin.

Cu toate acestea, Reznik se teme că partidul și noul său lider ar putea repeta greșelile trecutului.

"Nu vreau ca Iașin să se transforme într-un mini-Putin. Din păcate, speranța mea că nu se va dovedi un lider politic moscovit egocentric se diminuează. Opoziția are deja prea mulți astfel de oameni", a comentat el pentru Euronews.

"Avem nevoie de cineva care să poată uni oameni diferiți din regiuni diferite. De cineva care îi tratează ca pe egali. În acest moment, nu văd acest lucru la el. Cred că Ilia a ales formula greșită. În esență, încearcă să recreeze un partid modelat după Partidul Comunist al Uniunii Sovietice. Ar trebui să încetăm să repetăm aceleași greșeli", a îndemnat acest politician.

Potrivit experților, opoziția rusă este fragmentată.

Andreas Heinemann-Grüder, de la Universitatea din Bonn, amintește că mișcarea din exil s-a confruntat mult timp cu probleme de leadership, iar competiția internă și ambițiile personale au împiedicat în mod repetat unificarea opoziției ruse.

Heinemann-Grüder crede că noul partid trebuie să învețe din experiența formațiunii liberale de opoziție "Iabloko", fondată în 1993.

"Pentru a avea succes, partidul trebuie să fie descentralizat, să reflecte diversitatea etnică a Rusiei și să reprezinte diaspora rusă din întreaga Uniune Europeană. Capacitatea de a influența evoluțiile din interiorul Rusiei din exil rămâne însă foarte limitată", a conchis expertul consultat de Euronews.