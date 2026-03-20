Interviu cu jurnalistul CNN care a relatat din Iran, din mijlocul războiului: Oamenii sunt speriaţi, le e teamă să meargă şi la muncă

Fred Plaitgen, singurul jurnalist al unei televiziuni occidentale, care a transmis din Iran în mijlocul conflictului. Sursa foto: captură video

Iranienii se tem de ce se întâmplă în ţara lor, dar le este frică să vorbeacă. Este mărturia lui Fred Plaitgen, singurul jurnalist al unei televiziuni occidentale, care a transmis din Iran în mijlocul conflictului cu Statele Unite şi Israel. Corespondentul CNN a acordat un interviu, în exclusivitate, pentru Antena 3 CNN, în care a descris cum se văd lucrurile din teren şi cât de posibilă este o invazie terestră a SUA în acest moment.

Acest război din Orientul Mijlociu a părut diferit? Şi, dacă da, de ce?

Fred Plaitgen: A fost extrem de diferit faţă de ce am făcut până acum. Marea diferenţă e că am intrat în Teheran în timp ce era în desfăşurare o campanie activă de bombardamente aeriene realizată de două dintre cele mai moderne forţe din lume. Cea mai mare provocare pentru noi a fost că nu existau sirene raid aerian, care să te avertizeze că urmează lovituri. Apoi, nu există adăposturi în caz de bombardamente, în Teheran.

Dimensiunea bombelor este de atât de mare, încât, chiar dacă explodează în apropierea ta, riscum de a fi grav rănit sau chiar ucis este foarte ridicat. Dar a fost ceva diferit faţă de ce am văzut până acum... De asemenea, pentru că Teheranul încă funcţiona, ca oraş. În acelaşi timp însă aveai bombe extrem de puternice care erau lansate în diferite zone ale oraşului.

Ai vorbit cu oamenii la faţa locului. Cum ţi s-au părut? Au fost dispuşi să discute, au vorbit liber, ai simţit frică?

Fred Plaitgen: Oamenii care ar fi fost împotriva Guvernului ar fi ezitat să discute cu noi. Şi, cu siguranţă, nimeni n-a spus că e contra Guvernului. Ce am obţinut cel mai des de la oameni este că mulţi dintre ei sunt pur şi simplu speriaţi de ce se întâmplă. Mulţi au spus că este foarte dificil şi periculos să ajungă la muncă. Le e teamă de lovituri aeriene.

Le este teamă dacă există instalaţii de securitate în apropierea magazinelor sau locurilor de muncă. Există, desigur, şi susţinători ai Guvernului, care în acest moment ies în stradă şi protestează împotriva SUA şi Israel.

Vezi o modificare reală în direcţia unei schimbări de regim?

Fred Plaitgen: Cred că, în acest moment, ideea de schimbare de regim mi se pare destul de îndepărtată. Două lucruri am văzut pe teren: Guvernul, structura militară şi cea politică au reuşit să se reconstituie foarte rapid după primul atac de "decapitare". Sistemul s-a reorganizat între timp, ei înţeleg că SUA şi Israel îi pot lovi din aer, dar pot proiecta în continuare putere, de exemplu în Ormuz, cu rachetele şi dronele lor.

Cât de probabilă e o invazie terestră în acest stadiu?

Fred Plaitgen: Cred că o invazie terestră s-ar putea întâmpla într-o formă limitată. Se discuta de insula Kharg, din Golful Persic, unde se află terminalul petrolier iranian. Acest obiectiv l-ar putea ţinti SUA. Există şi ideea unei operaţiuni de tip comando, pentru a scoate uraniul puternic îmbogăţit din locuri precum instalaţia nucleară de la Natanz.