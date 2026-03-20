Imagini inedite din fabrica unde se produc blindatele Cobra 2. Automecanica Mediaş, rol cheie în industria de apărare

Automecanica Mediaş, rol cheie în industria de apărare: aici se fabrică sute de blindate Cobra 2.

Dintr-o platformă industrială aproape abandonată, Automecanica Mediaș a devenit, în doar câțiva ani, un punct cheie pentru producția de tehnică militară. Compania românească joacă acum un rol important în fabricarea a sute de blindate Cobra II, după ce primele vehicule tactice au trecut deja pe la Mediaş pentru teste și ajustări. Astfel a atras atenţia uneia dintre cele mai importante companii din industria auto și de apărare din Turcia, care avea nevoie de un partener industrial local puternic.

"În vara 2022, când am preluat această platformă industrială, nu exista nicio comandă de perspectivă, nu mai erau decât 30 de angajați pe toată platforma industrială.

Lucrul rezultat din pandemia anterioară și din faptul că cei care au produs anterior americanii de la Oshkosh părăsiseră această incintă încă din 2019. Pentru noi a însemnat un efort în special în sensul de a reclădi acea echipă minimă necesară pentru a reporni producția și de a moderniza capacitățile productive, însemnând să aducem echipamente noi, să instalăm echipamente noi și să pornim producția", a declarat Andrei Scobioală, acționar Automecanica.

Datorită acestor eforturi de modernizare și consolidare a echipei, conducerea companiei a reușit să transforme fabrica într-un partener strategic atractiv, pregătit pentru un joint venture de anvergură.

"Investiția în echipamente de ultimă generație și faptul că am reușit să creștem numărul de angajați până la 300 de persoane și să formăm continuu aceste persoane conform procedurilor și tehnologiilor moderne au dus către crearea unui grup modern și capabil să facă un JV împreună cu Otokar, un JV foarte echitabil și profitabil pentru România. Rolul Automecanicii a fost de partener tehnologic și loc de transfer al know-how-ului vehiculului Cobra II", a mai spus Andrei Scobioală, acţionar Automecanica.

Marea miză a fost implicarea în proiectul ATBTU, unde compania a acționat ca subcontractor principal al Otokar. Proiectul va aduce 400 de angajări noi și producția a circa 800 de vehicule în următorii patru ani, în cadrul unui contract mai amplu de 1059 de vehicule pentru Armata Română."

"Provocarea cea mai mare a fost ieșirea din starea de faliment, cu 27 de milioane de euro datorii, 30 de angajați și zero cifră de afaceri. A doua provocare a fost să aducem masa critică de personal instruit și să trecem de la prototip la producție de serie. Cireașa de pe tort a fost identificarea proiectului de succes cu Otokar, unde am reușit să demonstrăm eligibilitatea noastră și a companiei pentru clientul final, MAPN", a declarat Andrei Scobioală, acţionar Automecanica.

Grupul SKB, prin Automecanica Mediaș devine astfel un hub industrial de apărare, dar compania va păstra și producția civilă pe alte platforme, în special în Craiova și Popeci, concentrând Mediașul pe partea militară. Această separare de fluxuri este impusă de cerințele industriei de apărare.

"Mediașul are șanse să devină un hub foarte important. Am trecut de primul an, în care am însușit tehnologia și am validat-o împreună cu clientul final. Rezultatele nu sunt rapide, dar suntem determinați să transformăm acest prim an de producție într-o istorie de succes și de lungă durată", a mai spus Andrei Scobioală, acţionar Automecanica.

Parteneriatul dintre grupul SKB, prin Automecanica și Otokar creează premisele pentru ca Mediașul să devină un punct strategic european în producția de vehicule blindate, oferind în același timp oportunități economice și tehnologice pentru România.