S-a deschis noul terminal din Aeroportul Kogălniceanu. Președintele CJ Constanța: Județul nostru este o poartă de intrare în România

Detector de metale și președintele CJ Constanța, Florin Mitroi. Colaj foto: Capturi Antena3 CNN

Noul terminal de la Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu a fost inaugurat, într-un moment cheie pentru dezvoltarea uneia dintre cele mai strategice porți de intrare în România. Investițiile de peste 100 de milioane de euro au transformat aeroportul de la malul mării într-un hub modern, aflat chiar lângă baza NATO. Autoritățile vorbesc deja despre următorii pași: proiecte mari de infrastructură care ar putea schimba complet regiunea.

Noul terminal de pasageri de la Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu este, oficial, deschis, după o serie de investiții consistente în infrastructură, securitate și operare, menite să crească semnificativ capacitatea aeroportului, dar și nivelul de siguranță. Printre acestea se numără un terminal de pasageri ultramodern, un turn de control după ultimele standarde de performanță precum și o parcare generoasă.

„Constanța este o poartă de intrare în România. Este un loc foarte important și vreau să conteze pentru noi, pentru fiecare, orice investiție făcută în acest județ. Vreau să mulțumesc și să îi felicit pe toți care au lucrat și s-au implicat și au facut că acest proiect să fie finalizat”, a spus Florin Mitroi, președintele CJ Constanța.

Reprezentanții aeroportului din Constanța anunță planuri ambițioase pentru sezonul estival. Litoralul românesc va fi conectat cu 130 de țări din Europa și Asia. În paralel, oficialii atrag atenția că modernizarea aeroportului trebuie dublată de proiecte majore de infrastructură rutieră.

„Să ne uităm la proiectele importante cu adevărat în Constanța. Să nu uităm de Autostrada Techirghiol-Mangalia, Drumul Expres Constanța-Tulcea și foarte multe proiecte care stau, s-a așezat praful pe ele”, a mai spus Mitroi.

Prin investiţiile care depăşesc peste 100 de milioane de euro, din fonduri de stat şi europene, noul terminal consolidează rolul aeroportului ca punct strategic pe harta transportului din sud-estul Europei, într-un context regional tot mai tensionat, dar și cu oportunități economice în creștere.