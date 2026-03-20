Liderii UE promit să sprijine Cipru în discuțiile cu Londra despre viitorul bazelor britanice de pe insulă

Liderii UE s-au angajat să fie alături de Cipru în demersul său de a avea „o discuție deschisă și sinceră” privind viitorul bazelor britanice de pe insulă, care au devenit o țintă pentru Iran, după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, relatează The Guardian.

Înaintea summitului UE de joi, președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, a declarat că dorește „o discuție deschisă și sinceră cu guvernul britanic” în legătură cu statutul și viitorul bazelor britanice de pe insulă.

El a descris bazele drept „o consecință colonială”, dar a refuzat să spună dacă dorește eliminarea lor, afirmând că Ciprul are „o abordare clară” și nu va negocia în mod public.

„Avem peste 10.000 de cetățeni ciprioți în interiorul bazelor britanice; avem o responsabilitate față de acești oameni și, când situația din Orientul Mijlociu se va încheia, vom avea o discuție deschisă și sinceră cu guvernul britanic”, a spus Christodoulides.

Bazele Akrotiri și Dhekelia, care însumează 256 de kilometru pătrați, au rămas teritoriu suveran al Regatului Unit atunci când Ciprul și-a câștigat independența în 1960. Guvernul britanic le folosește ca zone de antrenament și puncte de lansare pentru operațiuni în regiune.

Pe măsură ce tensiunile din Orientul Mijlociu au escaladat, Ciprul a devenit tot mai îngrijorat că prezența bazelor britanice îl transformă într-o țintă de facto pentru Iran, care are de mult timp relații tensionate cu Regatul Unit.

Aceste temeri s-au confirmat la începutul acestei luni, când o dronă de atac fără pilot, despre care se spune că a fost lansată de gruparea proxy iraniană Hezbollah din Liban, s-a prăbușit pe pista bazei RAF Akrotiri pe 2 martie. Alte două drone au fost interceptate în timp ce se îndreptau spre bază a doua zi.

După intervenția lui Christodoulides, liderii UE au aprobat joi un text care exprimă sprijin ferm și neechivoc pentru statele membre aflate cel mai aproape de Orientul Mijlociu. „Consiliul European ia act de intenția Ciprului de a iniția o discuție cu Regatul Unit privind bazele britanice din Cipru și este pregătit să ofere asistență, dacă este necesar”, se arată în documentul citat.

Această formulare reprezintă o victorie pentru Cipru, care deține în prezent președinția rotativă a UE, deoarece nu apărea în versiunile anterioare ale documentului.

Cel mai estic stat membru al UE, aflat la doar 20 de minute de zbor de Liban, a simțit că nu a fost sprijinit suficient de Regatul Unit.

Distrugătorul HMS Dragon al Marinei Regale a părăsit Portsmouth săptămâna trecută, îndreptându-se spre estul Mediteranei, dar criticii au spus că Regatul Unit ar fi trebuit să aibă deja o navă de război în regiune, odată ce a devenit clar că Donald Trump se pregătea pentru un posibil atac asupra Iranului încă de la sfârșitul lunii ianuarie.

Franța s-a numărat printre primele țări care au răspuns unei cereri cipriote de ajutor militar, desfășurând sisteme de apărare aeriană, o fregată și portavionul nuclear Charles de Gaulle în regiune.

Tot la summitul de joi, Cipru și Grecia au cerut liderilor Uniunii Europene să analizeze cum poate fi pusă în aplicare clauza de apărare reciprocă a blocului comunitar, o prevedere din tratatul UE similară articolului 5 al NATO, au declarat doi diplomați UE și unui oficial guvernamental european de rang înalt pentru Politico.