Japonezii au filmat în interiorul reactorului 3 de la centrala Fukushima cu ajutorul unor mini-drone. Ce au descoperit

Foto: Getty Images

Un clip realizat de drone foarte mici, trimise în interiorul unuia dintre cele trei reactoare avariate de la centrala nucleară Fukushima Daiichi, a arătat o gaură mare în recipientul de oțel cu pereți groși al miezului reactorului, cu bucăți de resturi de combustibil probabil topit atârnând din acesta. Este pentru prima dată când este observată partea inferioară a vasului sub presiune de la topirea nucleară de acum 15 ani, relatează Associated Press.

Imaginile rare au fost realizate de micro-drone, cu dimensiuni de 12 pe 13 centimetri și cântărind doar 95 de grame fiecare, desfășurate într-o misiune de două săptămâni pentru a colecta date vizuale, de radiație și alte informații din interiorul reactorului Unității 3. Acestea au fost făcute publice joi târziu.

Cutremurul masiv și tsunamiul din 11 martie 2011, cunoscut ca dezastrul de la Fukushima, au distrus sistemele de răcire ale centralei Fukushima Daiichi, provocând topiri ale miezului la reactoarele 1, 2 și 3.

Cele trei reactoare conțin cel puțin 880 de tone de resturi de combustibil topit, cu niveluri de radiație încă periculos de ridicate. Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO), compania care administrează centrala, a reușit anul trecut să preleveze mostre minuscule de combustibil topit din reactorul Unității 2, însă detaliile interne rămân în mare parte necunoscute.

TEPCO planifică mai multe investigații cu sonde controlate de la distanță și prelevări de probe pentru a analiza combustibilul topit și pentru a dezvolta roboți necesari îndepărtării acestuia în viitor — proces despre care experții spun că ar putea dura încă decenii.

Trimiterea dronelor cât mai aproape de baza vasului sub presiune a fost un obiectiv important al celei mai recente investigații, potrivit operatorului centralei.

În timpul mai multor misiuni de zbor din cadrul acestei operațiuni, începută pe 5 martie, micro-dronele controlate de la distanță, câte una pe rând, au zburat cu atenție printre resturi, echipamente distruse și alte obstacole pentru a filma interiorul camerei principale de izolare, inclusiv zona din jurul bazei vasului sub presiune.

Imaginile au arătat conducte fisurate și alte structuri avariate care făceau parte din interiorul vasului sub presiune, care inițial era complet închis. De asemenea, au fost observate obiecte de culoare maro și gri atârnând asemenea unor țurțuri uriași.

Sursa: capturi comunicat de presă TEPCO

Purtătorul de cuvânt al TEPCO, Masaki Kuwajima, a declarat că oficialii au confirmat existența unei găuri la baza vasului și că acele obiecte suspendate, bulgări și depuneri sunt considerate a fi resturi de combustibil topit.

Dronele au colectat, de asemenea, măsurători de radiație și date pentru a crea o hartă tridimensională detaliată a interiorului reactorului Unității 3, a spus Kuwajima.

„Am obținut date valoroase care pot fi utilizate pentru investigațiile noastre viitoare și pentru dezvoltarea unei strategii de îndepărtare a combustibilului topit”, a explicat oficialul.

Cea mai recentă misiune cu drone vine la aproape un deceniu după o investigație anterioară realizată cu un robot subacvatic, care a oferit o imagine mai puțin clară a interiorului reactorului Unității 3.