"Acum e apocalipsa. Următoarele luni vor fi măcel". "Scenariul Armaghedon" pentru piața gazelor după ce Qatarul a fost lovit cu rachete

În timp ce echipele de intervenție cercetau joi dimineață resturile fumegânde de la complexul Ras Laffan din Qatar, traderii din Europa și Asia se trezeau în fața unei noi crize energetice. FOTO: Getty Images

Traderii și analiștii avertizează cu privire la probleme de durată, după avarierea unei instalații care furnizează o cincime din gazul natural lichefiat al lumii. În timp ce echipele de intervenție cercetau joi dimineață resturile fumegânde de la complexul Ras Laffan din Qatar, traderii din Europa și Asia se trezeau în fața unei noi crize energetice. "Este apocalipsa. Aici și acum. Următoarele luni pentru importatorii de gaze vor fi un măcel", a spus unul dintre traderi, scrie Financial Times.

În perioade normale, o cincime din aprovizionarea mondială cu gaz natural lichefiat (LNG) se asigură prin Ras Laffan, un vast sit industrial de aproape trei ori mai mare decât Parisul, construit în trei decenii, cu costuri de sute de miliarde de dolari.

Terminalele LNG sunt unele dintre cele mai mari și complexe construcții realizate vreodată, iar Ras Laffan este cel mai mare dintre ele, transformând uriașele rezerve de gaze ale Qatarului într-un combustibil suprarăcit, care poate fi transportat în întreaga lume. Cel puțin așa era situația înainte de atacurile rachetelor iraniene.

"M-am trezit în această dimineață și m-am gândit: «Nu, vă rog, nu»", a declarat Anne-Sophie Corbeau, fost analist pe piața gazelor la BP, în prezent cercetător la Center on Global Energy Policy al Universității Columbia. "Acesta a fost întotdeauna scenariul meu de coșmar, scenariul meu de Armageddon, cel pe care nu voiam să-l văd devenind realitate".

Traderii încearcă să calculeze impactul unor luni sau chiar mai mult fără gazul qatarez pe piețele mondiale

Doi traderi de gaze au declarat că încercau încă să proceseze informațiile, după ce Iranul a lansat un atac în două valuri, cu rachete balistice asupra instalației, mai întâi miercuri noaptea, apoi din nou în primele ore ale dimineții de joi. "Este fără precedent", a spus unul dintre traderi.

Prețurile gazelor în Europa au crescut cu 30% la redeschiderea piețelor și s-au dublat de la începutul războiului, în timp ce traderii încearcă să calculeze impactul unor luni sau chiar mai mult fără gazul qatarez pe piețele mondiale. Și prețurile petrolului au urcat cu 10%, până la aproape 119 dolari pe baril, pe fondul temerilor privind noi atacuri asupra aprovizionării energetice.

QatarEnergy, compania de stat care operează Ras Laffan, a declarat pentru Reuters că avariile produse la două dintre unitățile sale LNG, în care ExxonMobil este co-investitor, vor avea nevoie de reparații între trei și cinci ani. Compania estimează pierderi anuale de 20 de miliarde de dolari și va fi obligată să anuleze contracte pe termen lung cu Italia, Belgia, Coreea de Sud și China.

Volumul de gaze pierdut acum reprezintă aproximativ 17% din capacitatea totală a Qatarului

Înaintea atacului, traderii presupuneau că fluxul de LNG din Ras Laffan va fi reluat odată ce conflictul din Orientul Mijlociu se va calma și Strâmtoarea Ormuz va deveni din nou sigură pentru trecerea petrolierelor.

Un trader a spus că prețurile gazelor în Europa vor fi împinse în sus până în 2027 și că Europei îi va fi mai greu să-și reumple depozitele de gaze în această vară, în condițiile în care cumpărătorii asiatici se grăbesc să achiziționeze LNG din SUA pentru a compensa pierderea de aprovizionare.

Asia se confrunta deja cu penurii și raționalizări din cauza pierderii livrărilor din Golf.

Europa a devenit tot mai dependentă de LNG după ce Rusia și-a redus exporturile prin conducte în timpul războiului cu Ucraina.

Laurent Segalen, bancher de investiții în energie curată, a declarat: "Este apocalipsa. Aici și acum. Următoarele luni pentru importatorii de gaze vor fi un măcel."

"Producția normală în Qatar nu se va relua în câteva săptămâni"

Ras Laffan are 14 unități de lichefiere a gazelor, care transformă anual 77 de milioane de tone de gaz în LNG, suficient cât să acopere întreaga cerere anuală de gaze a Japoniei sau mai mult decât consumul combinat al Marii Britanii și Italiei.

Echipamentele specializate care suprarăcesc gazul pentru a-l transforma în LNG sunt complexe și vor trebui înlocuite cu mare grijă, un proces care va începe doar atunci când Qatarul va fi sigur că muncitorii pot intra în sit în siguranță, fără teama unor noi atacuri.

"Concluzia imediată este că, indiferent când se va încheia actualul conflict, producția normală în Qatar nu se va relua în câteva săptămâni", a declarat Tom Marzec-Manser, expert LNG la firma de consultanță energetică Wood Mackenzie. El estimase anterior că Qatarul ar avea nevoie de aproximativ 40 de zile pentru a reporni producția la Ras Laffan, "dar acum este clar că acest lucru nu mai este posibil".

Și planurile Qatarului de a extinde masiv Ras Laffan, prin adăugarea a încă șase unități de lichefiere în acest an și anul viitor, vor fi de asemenea întârziate, a spus el. "Există un grad de incertitudine, dar știm acum că aceasta va fi o reducere a aprovizionării pe durata mai multor luni", a adăugat el.

Deși unele proiecte din SUA urmează să devină operaționale în curând, ele nu pot compensa în mod adecvat pierderea gazului qatarez fără soluții "extrem de complicate din punct de vedere politic", a spus Corbeau, amintind că unii politicieni au început deja să ceară relaxarea interdicțiilor privind gazul rusesc.

Între timp, multe țări încep să revină la producerea energiei pe bază de cărbune, iar unele situri industriale din Asia de Sud-Est sunt obligate să-și raționalizeze producția sau chiar să-și oprească activitatea. "Lumea energiei se va diviza între cei care au și cei care nu au", a spus Segalen.