Țările asiatice se grăbesc să repornească centralele pe cărbune abandonate de decenii, după ce au rămas fără gazul din Qatar

Mulți dintre cei care se confruntă cu penurii de aprovizionare și creșteri de prețuri se întorc la centralele electrice pe cărbune scoase din uz. FOTO: Hepta

Războiul din Orientul Mijlociu obligă națiunile dependente de gazul natural lichefiat, combustibilul care stă la baza generării de energie în multe dintre cele mai mari economii ale Asiei, să își redeschidă centralele bazate pe cărbune, potrivit NYT.

Ajunsă la a treia săptămână, luptele au închis efectiv Strâmtoarea Ormuz și au oprit producția qatareză, eliminând de pe piață aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu gaz natural lichefiat (GNL).

Acest lucru reprezintă o amenințare existențială pentru rețelele energetice din Asia, de departe cel mai mare consumator de combustibil din lume și destinatarul a peste 80% din exporturile Qatarului. Locații precum Japonia, Singapore, Thailanda, Taiwan, Pakistan și Bangladesh generează o treime sau mai mult din electricitatea lor din gaze naturale.

Pentru a evita potențialele penurii, companiile de utilități din regiune au concurat pentru a cumpăra încărcăturile rămase la prețuri record pe așa-numita piață spot. Unele iau măsuri pentru a raționaliza energia și a apela la fondurile statului pentru a atenua creșterile de prețuri. Mulți dintre cei care se confruntă cu penurii de aprovizionare și creșteri de prețuri se întorc la centralele electrice pe cărbune scoase din uz.

Analiștii și oficialii din domeniul energiei se așteaptă ca impactul perturbărilor să dureze mult dincolo de conflictul actual. În Asia, GNL-ul a fost mult timp numit un combustibil de punte - mai puțin poluant decât cărbunele, mai fiabil decât sursele regenerabile de energie și capabil să alimenteze o regiune în care populația în creștere și activitatea economică vor conduce la mai mult de jumătate din creșterea cererii globale de energie până în 2050.

Într-un raport publicat luni, Shell, cel mai mare comerciant de GNL din lume, a estimat că consumul în Asia ar contribui la impulsionarea cererii globale de combustibil cu până la 85% până în 2050, față de 422 de milioane de tone metrice în 2025.

Dar totul depinde de o aprovizionare fiabilă cu combustibil. Deoarece o mare parte din geografia Asiei exclude conductele transfrontaliere, țările trebuie să se bazeze pe petroliere maritime de la cei mai mari doi producători din lume, Statele Unite și Qatar. Gazul american se află la mii de kilometri distanță, în timp ce aprovizionarea qatareză este blocată în spatele Strâmtorii Ormuz, un punct de critic paralizat de războiul cu Iranul.

Riscurile pe termen lung ale dependenței de GNL

După invazia Rusiei în Ucraina din 2022, prețurile GNL-ului au crescut vertiginos, pe măsură ce Europa s-a grăbit să înlocuiască gazul rusesc din conducte cu GNL transportat pe mare. Chiar înainte de atacurile SUA asupra Iranului, cumpărătorii asiatici deveneau din ce în ce mai nervoși în legătură cu o piață în care doar două țări urmau să domine majoritatea ofertei noi până în 2030.

Perturbările subliniază, de asemenea, riscurile pe termen lung ale dependenței de GNL. „Dacă sunteți importator, spuneți: «Ei bine, există două crize majore în cinci ani. Nu putem continua să ne confruntăm cu asta»”, a spus Henning Gloystein, director general pentru energie la Eurasia Group, o firmă de cercetare a riscurilor politice.

Japonia joacă un rol important în regiune ca intermediar, importând și reexportând GNL către țări din Asia de Sud-Est. Ani de zile, aceasta și alți vânzători au comercializat GNL pentru țările dependente de cărbune pentru a satisface nevoile energetice în plină expansiune, reducând în același timp emisiile.

Multe națiuni din Asia de Sud-Est au început să își crească semnificativ volumele de import la începutul anilor 2010, pe măsură ce rezervele interne de gaze s-au diminuat. Thailanda a condus această mișcare. Țara a construit două terminale majore de import și a luat măsuri pentru a-și liberaliza piața internă de gaze. Până în 2022, gazele naturale generau mai mult de jumătate din energia electrică din care era nevoie, GNL-ul reprezentând aproape un sfert din această aprovizionare - în creștere de la doar 2% în 2011, conform datelor de la Centrul de Cercetare Energetică Asia Pacific, o organizație de cercetare din Tokyo.

Luna aceasta, guvernul thailandez a ordonat centralelor electrice pe cărbune să funcționeze la capacitate maximă și a început să apeleze masiv la un fond de subvenții energetice de stat pentru a ajuta la absorbția șocurilor de prețuri.

În Bangladesh, companiile de utilități au început să își mărească semnificativ utilizarea cărbunelui pentru a produce electricitate de la începutul războiului din Iran, arată datele companiei de stat din Bangladesh, responsabilă de transportul energiei electrice.

Întreruperile aprovizionării cauzează probleme și în cele mai dezvoltate economii din Asia. Ministerul Economiei din Taiwan a declarat luna aceasta că ar fi pregătit să cumpere mai mult GNL din Statele Unite și să repornească centrala electrică pe cărbune Hsinta, acum scoasă din uz, dacă întreruperile aprovizionării ar persista până în aprilie. Coreea de Sud se pregătește, de asemenea, să stimuleze producția de energie nucleară și pe bază de cărbune pentru a compensa volatilitatea aprovizionării cu petrol și GNL, a declarat ministrul industriei săptămâna trecută.

Deocamdată, majoritatea analiștilor din Asia se așteaptă ca țările să continue să treacă temporar la cărbune pentru a înlocui gazul scump pe durata războiului. Mai departe, însă, au de ales între a rămâne la GNL sau a se îndrepta mai rapid către surse regenerabile, a declarat Amy Kong, analist la grupul de cercetare Zero Carbon Analytics.