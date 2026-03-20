Un român a rămas fără mașina de 40.000 de euro, după un control de rutină. Era căutată pentru confiscare de poliția din Luxemburg

Un șofer român, care venea din Bulgaria, a fost oprit de polițiștii de frontieră din Giurgiu la volanul unui autoturism de lux înmatriculat în Luxemburg, care era căutat pentru a fi confiscat. Mașina era evaluată la aproximativ 200.000 de lei, adică 40.000 de euro.

„În data de 19 martie a.c., în jurul orei 12:30, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu colegii din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu - Compartimentului Sprijin Operativ, au oprit pentru control, pe DN 5, în cadrul unei acțiuni de tip BLITZ, un autoturism înmatriculat în Luxemburg. Autoturismul era condus de un cetățean român, în vârstă de 41 de ani și circula pe ruta Bulgaria – România”, a precizat Poliția de Frontieră într-un comunicat.

„În urma verificărilor specifice, polițiștii de frontieră au constatat faptul că vehiculul figura în bazele de date ca fiind căutat pentru confiscare, alertă introdusă de autorităţile din Luxemburg”, se mai arată în comunicat.

Autoturismul, evaluat la aproximativ 200.000 de lei, echivalentul a 40.000 de euro, a fost indisponibilizat la sediul instituției, iar polițiștii continuă cercetările pentru infracțiunea de tăinuire.