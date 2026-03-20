„Nu mai e o zonă sigură”. Românii refuză salarii și de 6.000 de dolari/lună în Orientul Mijlociu și preferă să muncească în Italia

După izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, românii nu mai sunt dispuși să muncească în Emiratele Arabe Unite sau în alte ţări din regiune, chiar dacă salariile rămân de câteva ori mai mari decât în țară. Instabilitatea îi face pe mulți să își schimbe planurile și să rămână acasă sau măcar să aleagă destinaţii mai sigure din Uniunea Europeană.

Tot mai mulți români aleg să rămână în țară şi evită relocarea în zone considerate nesigure. De la începutul conflictului din Orientul Mijlociu, interesul pentru locurile de muncă din Emiratele Arabe Unite și Cipru a scăzut vizibil.

„De la începutul lunii martie am observat o tendinţă şi mai scăzută în această direcţie şi în acest moment doar 1% dintre aplicări se duc spre joburile din străinătate. O scădere mai puternică, ce-i drept, am văzut-o pentru Cipru, o scădere de 6 poziții”, a explicat Ana Călugăru, specialist recrutare.

Deși în Emirate veniturile pot ajunge și la 6.000 de dolari pe lună, mulți spun că nu mai sunt dispuși să își asume riscuri. Ştefan a lucrat în Dubai pentru un an, iar din 2025 s-a întors în România. De atunci, dorinţa de a se întoarce în Emirate a rămas constantă, însă acum spune că îi e frică de pericol şi amână întoarcerea.

„Am lucrat în domeniul sportiv, mai exact ca antrenor de fitness. Se câştigă foarte bine, oamenii îşi petrec a doua parte a zilei după ce îşi termină joburile în sălile de fitness, sunt foarte mulţi clienţi. Mi-aş fi dorit să mă întorc în Dubai, dar având în vedere contextul actual, cu războiul din Iran, nu mai este o zonă aşa safe (sigură n.red)”, a spus Ștefan.

Specialiștii explică această schimbare printr-o reacție firească la incertitudine.

„Dacă luăm ca model ce s-a întâmplat în perioada de pandemie, oamenii de regulă se întorc acasă, pentru o perioadă de stabilitate sau pentru un loc cumva de siguranță pentru a-și construi alte strategii și a lua decizia dacă se întorc sau dacă rămân”, a explicat sociologul Dan Petre.

Pentru cei care aleg totuşi să plece, în topul preferințelor au urcat Spania și Italia, unde stabilitatea cântărește mai mult decât salariile spectaculoase.

„Pe primele locuri sunt Germania, Olanda, Franţa, destinații pe care ei le consideră sigure.

Vedem o revenire în clasament a unor destinații care până acum erau ceva mai jos, precum Italia și Spania”, a explicat Ana Călugăru, specialist recrutare.

Numărul celor care vor să muncească în diaspora a scăzut considerabil în ultimii ani, de la 146.000 de aplicări în 2023, la doar 106.000 de aplicări în 2025, arată datele unei platforme de recrutare.