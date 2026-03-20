Formula 1: Directorul echipei Audi, Adrian Newey, pleacă din fruntea echipei. Ar putea merge la Aston Martin

Directorul noii echipe de Formula 1, Audi, britanicul Jonathan Wheatley, îşi va părăsi postul „imediat” din „motive personale”, a anunţat vineri marca germană, presa făcând speculaţii despre venirea sa la Aston Martin, aflată în mare dificultate, informează AFP, potrivit Agerpres.

„Echipa îi mulţumeşte lui Jonathan pentru contribuţia sa la proiect şi îi urează tot binele în ceea ce va face în viitor”, a declarat echipa Audi, care a intrat în F1 anul acesta prin achiziţionarea echipei Kick Sauber, într-un scurt comunicat. Echipa este condusă de italianul Mattia Binotto, care va combina rolurile de manager de proiect şi director al echipei.

Comunicatul reafirmă ambiţia mărcii, al cărei monopost are un motor şi un şasiu proprii, de a „câştiga titluri de campion mondial până în 2030”.

Wheatley, în vârstă de 58 de ani, a fost director al Sauber, devenită Audi de mai puţin de un an, după ce a avut o carieră la Benetton-Renault, apoi la Red Bull Racing.

De la începutul sezonului 2026, cele două monoposturi Audi gri ale germanului Nico Huelkenberg şi brazilianului Gabriel Bortoleto au acumulat doar două puncte în două Mari Premii.

Motorsport, publicaţie dedicată sporturilor cu motor, a relatat încă de joi seară că Wheatley părăseşte Audi şi se mută la Aston Martin, înlocuindu-l pe actualul director britanic, Adrian Newey, care ar fi fost retrogradat în funcţia de director adjunct.

Din presezon şi de la primele Mare Premii din Australia şi China, în martie, Aston Martin şi motorul său Honda au fost într-o mare problemă: cei doi piloţi ai lor, spaniolul Fernando Alonso şi tânărul canadian Lance Stroll, au abandonat fără a obţine niciun punct.

Newey, în vârstă de 67 de ani, a ajuns la Aston Martin, cu sediul la Silverstone, în primăvara anului 2025, după ani petrecuţi la Red Bull Racing, alături de Wheatley. Sediile celor două echipe se află la doar câteva zeci de kilometri distanţă, la nord de Londra.

Considerat cel mai bun inginer al generaţiei sale, Newey a avut mare succes cu maşinile pe care le-a proiectat: a câştigat 12 Campionate Mondiale ale constructorilor, în special cu Williams şi McLaren.

Aston Martin, deţinută de miliardarul canadian Lawrence Stroll, tatăl lui Lance, a refuzat într-un comunicat să comenteze „zvonuri şi speculaţii”.



Dar el a confirmat parţial că Newey, „co-director tehnic”, va fi supervizat de o „echipă de management” şi că „mai mulţi oficiali au abordat-o în mod regulat pe Aston Martin”.