Noul guvern al Sloveniei ridică embargoul asupra armelor pentru Israel și a eliminat interdicția de intrare în țară pentru Netanyahu

1 minut de citit Publicat la 08:54 12 Iun 2026 Modificat la 08:54 12 Iun 2026

Slovenia ridică interdicția de intrare care îl viza pe Netanyahu / Foto: Getty Images

Noul guvern conservator sloven, condus de naționalistul Janez Jansa, a ridicat joi embargoul asupra armelor impus Israelului, precum și interdicțiile de intrare pe teritoriu aplicate premierului israelian Benjamin Netanyahu și la doi dintre miniștrii săi, notează AFP, citată de Agerpres.

Anul trecut, această țară cu două milioane de locuitori, membră a Uniunii Europene (UE), condusă atunci de premierul liberal Robert Golob, impusese mai multe măsuri împotriva Israelului din cauza războiului său din Gaza, la fel ca alte câteva țări din UE .

Dar joi, guvernul lui Janez Jansa, care a intrat în funcție săptămâna trecută, a indicat într-un comunicat că a anulat interdicțiile care îi vizau pe Netanyahu, pe ministrul securității naționale, Itamar Ben-Gvir, și pe ministrul finanțelor, Bezalel Smotrich.

„Acest lucru va permite restabilirea condițiilor pentru un dialog politic normal cu Israelul”, a explicat executivul.

Țara lasă, de asemenea, embargoul asupra armelor să expire, considerând decretul „inutil” având în vedere legile naționale existente în domeniul apărării și criteriile UE în domeniul exportului de arme, a precizat sursa citată.

Guvernul lui Jansa, un admirator al președintelui american Donald Trump, a ridicat, de asemenea, interdicția de a importa produse provenite din coloniile evreiești din Cisiordania ocupată.

Săptămâna trecută, Israelul a anunțat deschiderea primei sale ambasade în Slovenia, salutând o încălzire a relațiilor după schimbarea guvernului și alegerea lui Jansa ca prim-ministru de către Parlament, la sfârșitul lunii mai.

De la preluarea mandatului, guvernul său a retras, de asemenea, un steag palestinian care fusese arborat simbolic pe clădirea guvernului de când Ljubljana a recunoscut statul palestinian în 2024.

Relațiile dintre Israel și Slovenia se deterioraseră sub precedentul guvern de centru-stânga al lui Robert Golob, care catalogase, de asemenea, ofensiva militară israeliană din Gaza drept 'genocid'.