NBC News: Netanyahu îl spionează pe Trump mai agresiv ca de obicei. Pentagonul a ridicat la nivel maxim alerta privind acest risc

Premierul israelian Benjamin Netanyahu și președintele SUA, Donald Trump. Foto: Getty Images

Pentagonul a ridicat recent la nivel maxim alerta privind riscul de spionaj israelian împotriva SUA, după ce au apărut îngrijorări că activitățile Israelului ar fi devenit mai agresive decât de obicei, au declarat surse citate de NBC News.

Pentagonul este tot mai preocupat de intensificarea presupuselor activități de spionaj ale Israelului împotriva Statelor Unite, iar nivelul de amenințare de contrainformații asociat celui mai important aliat al Washingtonului din Orientul Mijlociu a fost ridicat recent la nivelul maxim, potrivit a doi oficiali americani și unui fost oficial american.

Agenția de Informații a Apărării, DIA, din cadrul Pentagonului, a emis în ultimele săptămâni o nouă evaluare de contrainformații, în contextul tensiunilor tot mai mari dintre Israel și SUA privind direcția războiului cu Iranul, au declarat oficialii. Potrivit acestora, DIA a publicat un mesaj intern, văzut de unul dintre oficialii americani în funcție, prin care nivelul atribuit Israelului a fost ridicat la "critic".

Această clasificare vine pe fondul îngrijorărilor din Pentagon că Israelul depune eforturi speciale pentru a supraveghea oficiali americani de rang înalt, cu scopul de a obține informații despre deliberările interne și deciziile administrației Trump privind conflictele din Orientul Mijlociu, au spus oficialii.

Evaluarea DIA include un document de șapte pagini și un grafic, potrivit unuia dintre actualii oficiali americani. Documentul arată că, în cazul Israelului, capacitatea de a desfășura spionaj uman și colectare tehnică de informații se află la un "nivel critic" a spus oficialul.

Documentul identifică, de asemenea, o serie de incidente concrete care au amplificat îngrijorările Statelor Unite, a mai spus oficialul.

Un purtător de cuvânt al ambasadei Israelului la Washington a transmis, într-o declarație, că este "complet fals" că Israelul spionează Statele Unite. "Israelul nu colectează informații despre entități americane, cu atât mai puțin despre oficiali ai guvernului SUA”, a spus acesta. "Eforturile de colectare de informații ale Israelului sunt îndreptate împotriva inamicilor săi, nu împotriva aliaților. Orice afirmație contrară este fie dezinformată, fie motivată politic."

Pentagonul a refuzat să comenteze. Un oficial de la Casa Albă a declarat că "întreaga poveste este falsă și se bazează pe o sursă care nu are cunoștință despre ceea ce se întâmplă".

Biroul Directorului Informațiilor Naționale, care coordonează toate agențiile americane de informații, inclusiv DIA, nu a răspuns solicitării de comentarii.

Deși este ceva obișnuit ca aliații și adversarii din întreaga lume să se spioneze reciproc, actualii și foștii oficiali americani au spus că recentele eforturi ale Israelului au depășit cu mult ceea ce este considerat spionaj tipic sau așteptat.

Alerta sporită vine în timp ce președintele Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu au avut divergențe privind războiul cu Iranul și operațiunile militare ale Israelului în Liban, inclusiv într-o convorbire telefonică tensionată din această săptămână, potrivit NBC News. Ulterior, Trump le-a recunoscut jurnaliștilor că l-a numit pe Netanyahu "nebun" în timpul convorbirii, în contextul întrebărilor tot mai numeroase privind o posibilă divergență majoră între obiectivele celor două țări în Orientul Mijlociu.

De la intrarea în vigoare a unui armistițiu, la începutul lunii aprilie, Trump a urmărit obținerea unui acord diplomatic cu Iranul pentru a pune capăt războiului lansat de Israel și SUA pe 28 februarie. Israelul și-a exprimat public scepticismul că Iranul ar respecta un eventual acord negociat. Netanyahu a susținut reluarea bombardamentelor asupra Iranului și s-a opus lui Trump, care i-a cerut să reducă atacurile împotriva Hezbollah în Liban, potrivit unor oficiali occidentali.

Israelul este interesat să afle dacă Trump va decide să reia operațiunile militare majore împotriva Iranului sau dacă va pune capăt conflictului, au declarat actuali și foști oficiali americani, precum și experți externi.

Consecința pentru Pentagon este că oficialii americani vor fi și mai precauți atunci când călătoresc în Israel sau când se întâlnesc cu oficiali israelieni, au spus actualii și foștii oficiali americani. Ei au precizat că nu pare să existe vreun impact asupra schimbului de informații la nivel înalt care are loc zilnic între cele două țări, mai ales în legătură cu războiul din Iran.

"SUA iau deja măsuri suplimentare de precauție atunci când oficialii americani vizitează Israelul", a spus unul dintre actualii oficiali americani. "Sunt bine cunoscuți pentru colectarea agresivă de informații."

Potrivit legislației americane, FBI are rolul principal în activitățile de contrainformații, dar acestea implică și numeroase alte agenții guvernamentale și structuri militare.

Potrivit unor actuali și foști diplomați, precum și unor foști oficiali din domeniul securității naționale, Israelul are de ani buni reputația unei activități de spionaj agresive, inclusiv împotriva Statelor Unite, cel mai apropiat aliat al său. Această practică a generat de multă vreme îngrijorări în rândul oficialilor americani din domeniul securității naționale și diplomației, iar serviciile de informații americane monitorizează îndeaproape problema, potrivit experților și oficialilor citați.

Oficialii americani de rang înalt iau adesea măsuri speciale atunci când călătoresc în Israel, folosind uneori telefoane și calculatoare temporare și manifestând prudență extremă atunci când discută în camerele de hotel în timpul vizitelor oficiale, au spus actuali și foști oficiali americani și experți.

În anii 1980, spionajul israelian a provocat o ruptură în relația cu Washingtonul, după ce analistul de informații al Marinei americane Jonathan Pollard a petrecut 30 de ani în închisoare, fiind găsit vinovat că a vândut Israelului valize întregi cu documente strict secrete.

La rândul lor, Statele Unite își spionează aliații și încearcă să obțină informații despre partenerii străini, după cum au arătat în 2013 scurgerile de informații ale contractorului Edward Snowden. Acele dezvăluiri au arătat că SUA interceptau comunicațiile unor lideri europeni, inclusiv telefonul mobil al cancelarului german de atunci, Angela Merkel, provocând indignare la Berlin.

Statele Unite și Israelul rămân aliați apropiați, iar serviciile de informații ale celor două țări au construit de-a lungul deceniilor o relație strânsă de cooperare. Însă îngrijorările privind un posibil spionaj israelian într-un moment atât de sensibil, când cele două guverne nu sunt pe deplin de acord în privința războiului cu Iranul, riscă să submineze încrederea dintre cele două țări, au declarat alți doi foști oficiali americani.