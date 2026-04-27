Coaliție pentru răsturnarea lui Netanyahu: Doi foști premieri își unesc forțele pentru a câștiga alegerile parlamentare din Israel

Naftali Bennett (d) și Yair Lapid s-au mai coalizat și au câștigat împotriva lui Benjamin Netanyahu la alegerile din 2021. Foto: Getty Images

Fostul premier israelian Naftali Bennett şi liderul opoziţiei Yair Lapid, care a ocupat pentru scurt timp funcţia de prim-ministru în 2022, vor candida la alegerile din această toamnă pe o listă comună, pentru a-l răsturna de la putere pe actualul prim-ministru Benjamin Netanyahu, informează Politico.

Cei doi lideri politici au mai creat o coaliție guvernamentală în 2021, care a dus la înlăturarea de la putere a lui Benjamin Netanyahu. Bennett și Lapid au ocupat atunci, prin rotativă, funcția de premier. Acum, ei plănuiesc să se coalizeze încă o dată pentru înfrângerea lui Netanyahu și înlăturarea sa din funcția de prim-ministru. Coaliția a durat până la sfârșitul lui 2022, când Netanyahu a revenit la putere.

În ciuda alianței anunțate duminică, cei doi au viziuni politice și ideologice diferite: Bennett este un evreu ortodox, cu o viziune mai radicală față de palestinieni, în vreme ce Lapid este considerat a fi mai moderat.

„Sunt fericit să anunţ că în această seară, împreună cu prietenul meu Yair Lapid, realizez cel mai sionist şi patriotic act pe care l-am făcut vreodată pentru ţara noastră. În această seară, ne unim şi fondăm partidul +Beyahad+ (Împreună) sub conducerea mea, un partid care va duce la o mare victorie şi la deschiderea unei noi ere pentru frumoasa noastră ţară", a declarat Bennett într-o conferinţă de presă, citat de AFP și preluat de Agerpres.

Conform sondajelor, Bennett apare drept candidatul cel mai bine plasat pentru a-l învinge pe Netanyahu la alegerile legislative programate în octombrie.

„Această iniţiativă duce la unificarea blocului +Tabăra schimbării+ şi permite concentrarea tuturor eforturilor pentru a conduce Israelul către reparaţia necesară", a afirmat Lapid. „Bennett este un om de dreapta, dar o dreaptă onestă, şi există încredere între noi", a mai spus el.

Bennett a promis că, dacă va fi ales, va numi o comisie naţională de anchetă cu privire la deficienţele care au dus la masacrul din 7 octombrie 2023, lucru pe care actualul guvern îl refuză.

De asemenea, l-a îndemnat pe fostul ministru Gadi Eizenkot (liderul partidului centrist Yashar „Dreapta”) să li se alăture pe această listă comună.

Bennet, fost ofițer de comando și fost consilier al lui Netanyahu. Lapid - jurnalist vedetă de televiziune

Fiul unor imigranţi americani, Naftali Bennett, 54 de ani, fost antreprenor high-tech care şi-a vândut start-upul în 2005 cu 154 de milioane de dolari (110 milioane de euro), mizează mult pe imaginea sa de fost ofiţer de comando al armatei israeliene, un profil care-i asigură sprijinul unei părţi a tineretului, mai ales după doi ani de război.

Fost consilier al lui Benjamin Netanyahu, Naftali Bennett s-a transformat de-a lungul anilor într-un adversar aprig al politicii fostului său mentor.

El a condus mai multe formaţiuni de dreapta înainte de a forma un guvern de largă uniune în 2021, în special cu sprijinul unui partid arab.

Noul său partener de cursă, Yair Lapid, 62 de ani, este fiul fostului jurnalist şi ministru Tommy Lapid, un supravieţuitor al Holocaustului, şi al scriitoarei Shulamit Lapid.

Jurnalist vedetă de televiziune, el a intrat în politică în 2012, înfiinţând partidul Yesh Atid („Există un viitor”), impunându-se ca a doua formaţiune politică a ţării şi devenind de atunci liderul opoziţiei, cu excepţia perioadei în care s-a aflat la putere şi a unei scurte participări la un guvern Netanyahu în 2014.