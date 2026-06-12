Ungaria pierde unul dintre lacurile sale emblematice și o destinație turistică de top. Experții propun alimentarea cu apă din Dunăre

Situația gravă a apărut din cauza secetelor prelungite, a lipsei precipitațiilor și a deceniilor de gestionare defectuoasă a apei. FOTO: Hepta

Lacul Velence, una dintre cele mai populare destinații turistice din Ungaria, se apropie de un nivel minim istoric al apei, după ani de secetă și gestionare deficitară a resurselor hidrice. Experții avertizează că, în lipsa unor precipitații consistente, ecosistemul lacului și industria locală a turismului ar putea fi grav afectate în lunile următoare, potrivit Euronews.

Potrivit lui Pál Árpád Eötvös, primarul orașului Gárdony, situat pe malurile lacului, corpul de apă se afla la doar 10 centimetri de cel mai scăzut nivel înregistrat la sfârșitul lunii mai. Experții sugerează că acest prag ar putea fi atins încă de la mijlocul lunii iunie, relatează site-ul local de știri Daily News Hungary.

Situația gravă a apărut din cauza secetelor prelungite, a lipsei precipitațiilor și a deceniilor de gestionare defectuoasă a apei - și pune în pericol ecosistemul zonei și industria turistică. Lacul Velence primește de obicei zeci de turiști vara, care vin pentru vacanțe. Însă pe 9 iunie, nivelul apei lacului măsura 56 cm în orașul Agard, conform datelor de la Direcția Generală Națională pentru Gospodărirea Apelor. Aceasta este cu doar 3 cm peste un minim istoric de 53 cm înregistrat în 2022, când Ungaria a fost lovită de o secetă extremă.

Cele mai fierbinți luni abia urmează, iar în această perioadă nivelurile apei pot scădea cu până la 20 până la 25 cm într-o singură lună.

Fără precipitații substanțiale, nivelul apei ar putea scădea cu jumătate de centimetru în fiecare zi, ajungând la un minim de 30 cm până la sfârșitul verii, au declarat experții pentru Reuters. Schimbările climatice duc la dispariția lacului, dar deceniile de gestionare deficitară a apei, cum ar fi drenarea zonelor umede pentru a fi reutilizate în scopuri agricole, sunt, de asemenea, de vină, a declarat Tibor Horanyi de la Asociația Marilor Lacuri.

Deși înregistrările istorice arată că Lacul Velence a secat complet în trecut, preocuparea este acum cât de frecvente au devenit lipsurile de apă. Acum, pierderea anuală de apă a lacului – în mare parte din cauza evaporării – este mai mare decât afluxul provenit din precipitații.

Turismul și fauna sălbatică în pericol

Afacerile turistice care oferă servicii precum plimbările cu barca de agrement sau excursiile cu vele resimt deja impactul. Potrivit Daily News Hungary, multe nu s-au deschis deloc în acest sezon, iar unii proprietari de ambarcațiuni s-au mutat deja pe Lacul Balaton din apropiere. Și fauna sălbatică a lacului are de suferit, a explicat Tóth Sándor, inginer constructor și președintele Camerei Inginerilor din Județul Fejér, într-un articol de pe site-ul de știri G7 al Telex.

În timpul lipsurilor extreme de apă anterioare, Lacul Velence a fost alimentat cu alte surse. La începutul anilor 1990, de exemplu, apa a fost canalizată din acviferul carstic Rákhegy pentru a reumple lacul. Însă această soluție nu mai este viabilă din cauza creșterii nevoilor publice de apă potabilă și a rezervelor reduse.

Experții solicită în schimb renovarea rezervoarelor Zámolyi și Pátkai din apropiere pentru a crește volumul de apă colectată în perioadele ploioase, care se poate scurge în Lacul Velence. Lucrările includ îndepărtarea sedimentelor și restricționarea activităților precum pescuitul, care degradează calitatea apei. O altă propunere este de a începe reciclarea producției de la stațiile de epurare a apelor uzate din regiune, potrivit lui Sándor. Instalațiile din Agárd și Csákvár generează 4,3 milioane de metri cubi, respectiv 0,3 milioane de metri cubi de apă tratată pe an, care în prezent părăsește bazinul hidrografic.

O altă sugestie ambițioasă este transferul apei din fluviul Dunăre, fie prin puțuri filtrate de pe mal, fie prin extracție directă la suprafață. Cu toate acestea, în ambele cazuri ar trebui construită o infrastructură nouă substanțială, cum ar fi stații de pompare și zeci de kilometri de conducte.

În cazul extragerii apei brute, ar trebui să aibă loc o pre-purificare pentru a se asigura că substanțele periculoase sau organismele precum algele și speciile invazive nu sunt transferate în Lacul Velence.