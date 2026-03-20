Ronnie O’Sullivan a obținut o performanță uluitoare la World Open 2026: a făcut cel mai mare break din istoria snooker-ului

1 minut de citit Publicat la 18:33 20 Mar 2026 Modificat la 18:33 20 Mar 2026

Ronnie O’Sullivan a realizat în carieră un record de 17 break-uri maxime de 147. Foto: Getty Images

Ronnie O’Sullivan a obținut o performanță uluitoare la World Open 2026 din Yushan, China. Campionul mondial a realizat cel mai mare break din istoria snooker-ului profesionist, reușind un 153, potrivit The Guardian.

Jucătorul în vârstă de 50 de ani a atins această performanță după ce l-a pus pe Ryan Day în poziție de snooker la începutul primului frame al sfertului lor de finală, iar tentativa eșuată de ieșire a galezului i-a oferit lui O’Sullivan o bilă liberă.

Acest lucru i-a permis campionului mondial de șapte ori să înceapă cu o bilă verde, urmată de o bilă neagră, acumulând opt puncte înainte de a începe seria pe bilele roșii.

O’Sullivan a introdus apoi 15 bile roșii, însoțite de încă 13 bile negre și două roz, înainte de a curăța culorile pentru un record de 153.

El a realizat în carieră un record de 17 break-uri maxime de 147, iar acest 153 l-a lăsat la doar două puncte de break-ul maxim posibil de 155. Singurul break anterior care a depășit 147 în snookerul profesionist a fost un 148 realizat de Jamie Burnett, în calificările pentru Campionatul Regatului Unit din 2004.

„Un mare mulțumesc tuturor celor care mi-au trimis mesaje și m-au felicitat pentru 153. A fost un moment foarte tare, sunt foarte fericit că am reușit. Mulțumesc tuturor celor care m-au susținut”, a spus O’Sullivan într-un videoclip postat pe Instagram.

Startul său rapid a deschis drumul către o victorie dominantă cu 5-0, O’Sullivan calificându-se în forță în semifinalele de la Yushan.