MApN a primit un buget de 2,45% din PIB. Cum vor fi cheltuite cele aproape 50 de miliarde de lei. Miruţă: "38% pe înzestrarea Armatei"

Ministru Apărării, Radu Miruţă, a anunţat, vineri, că, în 2026, "bugetul MApN este de 49,426 miliarde lei, aproximativ 2,45% din PIB, în creștere cu 19% față de alocarea primită anul trecut. Este un efort important, care arată clar direcția: o Românie mai sigură, mai pregătită". Miruţă a transmis şi că aproape 40% din această sumă va fi investită în modernizarea Armatei: "echipamente moderne, capabilităţi reale, o Armată care poate răspunde provocărilor de astăzi".

"Bugetul României pentru 2026 este, în același timp, un buget de corecție și un buget de responsabilitate. Corectăm decizii greșite din trecut, dar fără să pierdem nicio clipă din vedere contextul complicat în care trăim, inclusiv la nivel internațional.

Le mulțumesc colegilor din Ministerul Apărării care au muncit pentru un buget în care modernizarea Armatei și respectarea angajamentelor internaționale nu sunt doar obiective pe hârtie, ci priorități reale.

Pentru 2026, bugetul MApN este de 49,426 miliarde lei, aproximativ 2,45% din PIB, în creștere cu 19% față de alocarea primită anul trecut. Este un efort important, care arată clar direcția: o Românie mai sigură, mai pregătită", a postat Miruţă pe Facebook.

Ministrul Apărării a explicat şi cum se împarte bugetul Armatei:

"Din această sumă, 18,8 miliarde lei (38%) merg către înzestrare - echipamente moderne, capabilităţi reale, o Armată care poate răspunde provocărilor de astăzi. Deci, aproape 40% din buget este pentru modernizarea Armatei.

Acest buget înseamnă:

- continuarea programelor majore de modernizare;

- investiții în infrastructura militară strategică;

- până la 3000 de tineri voluntari cu o pregătire militară pentru prima oară după 19 ani;

- participarea militarilor români la misiuni externe;

- respectarea angajamentelor față de NATO și UE".

Bani şi pentru 3.000 de soldaţi voluntari

"Dar, dincolo de cifre, este vorba despre oameni. Despre cei care îmbracă uniforma și despre cei care aleg să o facă de acum înainte.

Am reușit, în urma negocierilor din Coaliție, să asigurăm fonduri pentru prima etapă a programului pentru soldați gradați voluntari - aproximativ 3.000 de tineri care vor avea șansa unei pregătiri militare de bază și, poate, a unei cariere în Armată. Tineri care vor descoperi un sens nou în viațǎ.

România are nevoie de oameni pregătiți. Dar, mai ales, are nevoie de oameni care aleg să fie pregătiți. Știu că trăim vremuri dificile și că mulți români au griji reale legate de traiul zilnic. Tocmai de aceea, un buget responsabil pentru apărare nu este un lux, este o garanție că putem merge mai departe în siguranță, cu încredere.

Ca ministru, îmi asum un lucru foarte clar: fiecare leu trebuie cheltuit corect, transparent și eficient. Armata Română a demonstrat că are mecanismele necesare pentru a-și păstra integritatea - nu tolerează corupția, iar acolo unde există greșeli, ele sunt sancționate.

Securitatea nu este un concept abstract. Este despre liniștea fiecăruia dintre noi și despre încrederea că, indiferent cât de complicată e lumea din jur, România este pregătită", a mai transmis Miruţă.