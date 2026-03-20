Donald Trump atacă NATO într-un mod fără precedent: "Niște lași! Un tigru de hârtie"

Trump spune că a cerut ajutor în Strâmtoarea Ormuz doar ca să își testeze aliații.

Președintele SUA, Donald Trump, a lansat, vineri, un nou atac la adresa Alianței Nord-Atlantice, la puțin timp după ce a comunicat public că "reanalizează" participarea țării sale la NATO, ca urmare a refuzului celor mai mulți dintre membrii organizației de a se implica în războiul din Orientul Mijlociu.

"Fără SUA, NATO ESTE UN TIGRU DE HÂRTIE! Nu au vrut să se alăture luptei pentru a opri un Iran alimentat de arme nucleare.

Acum, acea luptă este CÂȘTIGATĂ militar, cu foarte puțin pericol pentru ei.

Se plâng de prețurile mari la petrol pe care sunt obligați să le plătească, dar nu vor să ajute la deschiderea Strâmtorii Hormuz, o simplă manevră militară care este singurul motiv pentru prețurile mari la petrol.

Atât de ușor de făcut pentru ei, cu atât de puțin risc. LAȘI, și NE VOM AMINTI!", a scris Trump pe Truth Social, cu bine-cunoscutul său stil de a atrage atenția asupra cuvintelor-cheie scriindu-le cu majuscule.

Retorica anti-NATO a președintelui SUA a început din weekend-ul trecut, când a anticipat "un viitor foarte rău" pentru NATO dacă statele membre nu oferă sprijin în deblocarea Strâmtorii Ormuz, închisă de Iran drept represalii pentru loviturile americane și israeliene.