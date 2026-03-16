Germania îl contrazice pe Trump și spune că „nu vede rolul NATO” în securizarea Strâmtorii Ormuz

Germania a declarat luni că NATO nu ar trebui să joace un rol în securizarea Strâmtorii Ormuz, după ce președintele american Donald Trump a avertizat că alianța va avea un viitor „foarte rău” dacă nu oferă sprijin.

Declarația a fost făcută luni de ministrul german de Externe, Johann Wadephul, înaintea reuniunii miniștrilor de Externe din statele membre ale Uniunii Europene, desfășurată la Bruxelles.

Wadephul a spus că Germania nu vede NATO „preluând responsabilitatea” pentru Strâmtoarea Hormuz.

În același timp, oficialul german a afirmat că Berlinul susține impunerea de sancțiuni împotriva „celor responsabili” pentru blocarea acestui culoar maritim strategic.

Strâmtoarea Oormuz este una dintre cele mai importante rute de transport maritim din lume, iar orice perturbare a traficului în zonă riscă să afecteze livrările de petrol și comerțul internațional.

Cum au reacționat țările la apelul lui Trump privind securizarea Strâmtorii Ormuz

Președintele Donald Trump a declarat că Statele Unite au primit „unele răspunsuri pozitive” după ce au contactat mai multe țări pentru a le cere sprijin în vederea securizării Strâmtorii Ormuz, rută maritimă considerată vitală pentru transportul global de energie, scrie CNN.

„Au fost contactate astăzi și noaptea trecută, iar noi am primit unele răspunsuri pozitive. Au existat câteva care ar prefera să nu se implice”, le-a spus Trump jurnaliștilor aflați la bordul aeronavei Air Force One. El nu a precizat ce țări au fost contactate de administrația sa.

Mai multe state au reacționat la apelul lansat de Trump, însă niciunul nu s-a angajat până acum să trimită nave în strâmtoare, care este practic închisă de la izbucnirea războiului.

China nu a făcut nicio referire la trimiterea unor nave în zonă, însă și-a exprimat îngrijorarea față de conflict, la câteva ore după ce Trump a cerut Beijingului să contribuie. Întrebat despre afirmația liderului american potrivit căreia ar putea amâna un summit planificat cu președintele chinez Xi Jinping, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Lin Jian, a declarat luni: „Diplomația la nivel de șefi de stat joacă un rol indispensabil în oferirea unei direcții strategice relațiilor China-SUA.” El a adăugat că cele două părți rămân în contact în privința summitului.

Japonia nu intenționează în acest moment să trimită nave, a declarat premierul Sanae Takaichi. „Nu am luat încă nicio decizie privind trimiterea unor nave militare. Analizăm în prezent ce poate face Japonia pe cont propriu, în limitele cadrului nostru legal”, a spus aceasta luni în parlament.

Australia nu va trimite nave. „Știm cât de important este acest lucru, însă nu este ceva ce ni s-a cerut sau la care contribuim”, a declarat luni ministrul Transporturilor, Catherine King.

Coreea de Sud va analiza cu atenție solicitarea lui Trump, a relatat Reuters duminică, citând un comunicat al biroului prezidențial. „Vom ține legătura îndeaproape cu Statele Unite în această privință și vom lua o decizie după o analiză atentă.”

Secretarul britanic pentru Energie, Ed Miliband, a declarat duminică faptul că Regatul Unit analizează „toate opțiunile” pentru a contribui la securizarea Strâmtorii Ormuz. El nu a dat detalii, dar a spus că „există mai multe modalități prin care am putea contribui” și că aceste variante sunt examinate împreună cu aliații.