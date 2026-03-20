Imagini cu Dani Mocanu înconjurat de trupele speciale, pe Otopeni. Manelistul a fost grobian cu jurnaliștii: „Hai cu mine în celulă”

1 minut de citit Publicat la 17:34 20 Mar 2026 Modificat la 17:36 20 Mar 2026

Foto: Octav Ganea / Inquam

Frații Mocanu, Dani și Nando, au ajuns, vineri, în România, după ce au fost extrădați din Italia. Cei doi vor fi duși direct la penitenciar, fiind condamnați pentru tentativă de omor și tulburarea liniștii și ordinii publice.

La sosirea pe Aeroportul Otopeni, Dani Mocanu a fost grobian cu jurnaliștii: „Hai cu mine în celulă. Știi cât aș vorbi cu tine?”, i-a spus manelistul reporterului Antena 3 CNN, Ana Ciuvică.

Înainte de a ajunge în România, artistul a transmis un mesaj sfidător la adresa Justiţiei într-un live făcut pe o reţea socială.

Frații Mocanu au fugit în Italia înainte de pronunțarea sentinței de condamnare. Bărbații au fost depistați de polițiștii din cadrul Chesturii de Poliție Brescia, împreună cu cei de la Napoli.

În 2022, cei doi au bătut cu o rangă un bărbat într-o benzinărie din municipiul Pitești. Agresiunea a avut loc în noaptea de 18 spre 19 august, polițiștii intervenind la fața locului în urma unui apel la 112.

Aceștia au emise pe numele lor, de către Tribunalul Argeș, mandate de executare a pedepsei cu închisoarea: Dani Mocanu – 4 ani, Ionuț Mocanu – 7 ani. Cele două condamnări au fost date în noiembrie 2025, iar mandatele de executare a pedepsei cu închisoarea au fost emise la data de 6 noiembrie 2025.