Mesajul sfidător transmis de Dani Mocanu către Justiţie, înainte de a fi extrădat din Italia: "Mă duc la pușcărie ca la cofetărie"

Manelistul Dani Mocanu, condamnat definitv pentru că a bătut un om care a rămas cu sechele pe viață în urma tragediei, a transmis un mesaj sfidător la adresa Justiţiei, chiar înainte de a fi extrădat din Italia şi dus în spatele gratiilor în România. "Mă duc la pușcărie ca la cofetărie", a spus artistul într-un live pe o reţea socială, unde a fost urmărit de mii de fani. Mai mult, el i-a asigurat pe urmăritori că va sta doar câteva luni la închisoare. Dani Mocanu a precizat că are deja pregătite 35 de melodii, pe care intenționează să le lanseze treptat. Artistul a explicat că nu a putut filma videoclipuri în Italia, spunând despre el că este "o persoană mai specială", astfel că a decis ca unele dintre ele să fie realizate cu ajutorul inteligenței artificiale (AI).

Manelistul Dani Mocanu şi fratele lui, Ionuț Nando Mocanu, urmează să fie aduși în țară, sub escortă, după ce autoritățile italiene au aprobat extrădarea lor în dosarul în care sunt acuzați pentru tentativă de omor.

Într-o discuţie cu fanii săi, purtată pe o platformă de social media, cântăreţul a vorbit pe ton mai mult decât zeflemitor despre cum urmează să se deruleze lucrurile în cazul său.

"În momentul de faţă sunt încă arestat la domiciliu în Italia – şi eu, şi frate-miu. Am pierdut extrădarea, o să fim trimişi în România, dar nu se ştie sigur încă: poate mă doare capul, mă înţeapă inima, mă doare coasta, nu ştiu, vedem ce se va întâmpla", a spus manelistul într-un live pe o reţea socială.

Așa-numitele probleme medicale sunt folosite în mod frecvent de infractori pentru a-și reduce termenul pedepsei pe care o au de ispășit.

"Din condamnarea de patru ani eu am executat o bună parte în arestul domiciliar din România, acum – în arestul la domiciliu din Italia, am rămas, atenţie, cu un rest de pedeapsă de aproape 10-11 luni. Eu nu mă duc la puşcărie patru ani, eu mă duc la puşcărie 10-11 luni, pentru că ăsta este restul meu de pedeapsă, după care voi fi eliberat şi o să-mi reiau activitatea mea", a mai precizat artistul.

În plus, el şi-a asigurat fanii că nu va lipsi de pe rețelele sociale, chiar dacă va ajunge într-o închisoare din România.

"Şi, până la urmă, mă duc la puşcărie ca la cofetărie. Aţi înţeles ce zic? Asta este! Când eşti Dani Mocanu, trebuie să ţii capul sus, să fii şmecher, indiferent de situaţie", a mai spus manelistul în timpul transmisiunii.

Dani Mocanu a mai menţionat că are deja înregistrate 35 de piese pe care le va lansa pe rând, dar, pentru că, cităm "este o persoană mai specială" nu i-a fost permis să înregistreze videoclipuri în Italia, iar unele dintre ele vor fi generate cu inteligența artificială (AI).

În noiembrie 2025, Dani Mocanu a primit la Curtea de Apel Brașov o condamnare definitivă de 4 ani închisoare cu executare, în timp ce fratele lui, Ionuț Nando Mocanu, a primit o pedeapsă de 7 ani de închisoare.

Fraţii Mocanu au fugit din România înainte de pronunţarea sentinţei de condamnare, fiind localizaţi în Italia. Până acum ei s-au aflat în arest la domiciliu.

Cei doi sunt acuzaţi că, în anul 2022, au bătut cu o rangă un bărbat într-o benzinărie din municipiul Piteşti. Agresiunea a avut loc în noaptea de 18 spre 19 august 2022, poliţiştii intervenind la faţa locului în urma unui apel la numărul unic de urgenţă 112.