Dani Mocanu și fratele manelistului au fost prinși în Italia. Cei doi au fost arestați lângă Napoli

Dani Mocanu și fratele său au fost prinși în Italia. Foto: Antena 3 CNN

Dani Mocanu și fratele său, dați în urmărire după ce nu au fost găsiți la domiciliu de polițiștii care veniseră să pună în executare mandatele de arestare ale celor doi, au fost arestați în în Italia, lângă Napoli. Cei doi au fost condamnați definitiv joi pentru tentativă de omor.

„În urma cooperării polițienești internaționale dintre Poliția Română, prin Centrul de Cooperare Polițienească Internațională (IGPR) și autoritățile din Italia, în cursul zilei de astăzi, 10 noiembrie 2025, au fost localizați doi bărbați, de 35 și 33 de ani, în localitatea Casola di Napoli, provincia Napoli, Italia. Bărbații au fost depistați de polițiștii din cadrul Chesturii de Poliție Brescia, împreună cu cei din cadrul Chesturii de Poliție Napoli. Cei doi bărbați, din Ștefănești, județul Argeș, au fost condamnați la 4, respectiv 7 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice, mandatele de executare a pedepsei cu închisoarea fiind emise la data de 6 noiembrie 2025. În prezent, pe teritoriul Italiei, se desfășoară procedurile legale pentru punerea în aplicare a mandatelor europene de arestare, urmând ca, în funcție de decizia autorităților judiciare din această țară, persoanele să fie predate autorităților române”, se arată într-un comunicat de presă.

Cântărețul de manele Dani Mocanu și fratele său au fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare în dosarul de tentativă de omor. Incidentul a avut loc în seara zilei de 18 august 2022. Aceștia, ajutați de mai mulți indivizi, au luat la bătaie alți doi bărbați, lovindu-i cu pumnii, cu picioarele și cu o rangă. Una dintre victime a suferit o fractură de craniu.

În baza mandatelor emise de instanța de judecată, polițiștii au efectuat verificări, cei doi nefiind găsiți la adresa de domiciliu, astfel, cei doi au fost dați în urmărire internațională existând informații că au plecat din România înainte de sentință.