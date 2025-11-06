Manelistul Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la închisoare în dosarul de tentativă de omor. Cât va sta după gratii

1 minut de citit Publicat la 11:40 06 Noi 2025 Modificat la 12:04 06 Noi 2025

Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la închisoare pentru tentativă de omor. Sursa foto: Facebook/ Dani Mocanu

Cântărețul de manele Dani Mocanu a fost condamnat definitiv, joi, la 4 ani de închisoare în dosarul de tentativă de omor.

Decizia pronunțată de Curțea de Apel Brașov reprezintă soluția la apelurile declarate de procurori, de Mocanu și de una din părțile vătămate, după o sentință pronunțată de magistrații Pitești într-un dosar penal pentru tentativă de omor.

" În baza art. 96 alin. 5 rap. la art. 44 alin. 1 şi art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal contopește pedepsele aplicate în prezenta cauză, respectiv 3 ani şi 6 luni închisoare şi 9 luni închisoare, cu pedeapsa de 9 luni închisoare, aplicată prin sp. nr. 905/2012 a Judecătoriei Pitești, definitivă prin dp. nr. 349/04.04.2022 a Curții de Apel Pitești, aplică pedeapsa cea mai grea, respectiv 3 ani şi 6 luni închisoare, la care adaugă sporul de 6 luni închisoare, în final inculpatul executând pedeapsa principală rezultantă de 4 ani închisoare", se spune în decizia Curții de Apel Brașov.

Dosarul penal a fost deschis ca urmare a unui conflict extrem de violent, care a avut loc în seara zilei de 18 august 2022.

Conform celor reconstituite de anchetatori, la momentul respectiv Dani Mocanu și fratele său, Nando, ajutați de mai mulți indivizi, au luat la bătaie alți doi bărbați, lovindu-i cu pumnii, cu picioarele și cu o rangă.

Una dintre victime a suferit o fractură de craniu.

Manelistul a negat acuzațiile, chiar dacă imaginile de pe camerele de supraveghere îl incriminează

Întregul incident a fost surprins de camerele de supraveghere, iar filmările arată cum Dani Mocanu îl ține pe unul dintre bărbați, în timp ce fratele său îl lovește cu bara metalică.

Bărbatul lovit, un fost sportiv, a rămas cu sechele permanente și va trebui să-și facă examinări RMN la fiecare 6 luni pentru tot restul vieții.

Deși imaginile surprinse de camerele de supraveghere sunt clare, Dani Mocanu a susținut mereu că este nevinovat și că doar a încercat să aplaneze conflictul.

Partea vătămată și procurorii spun susțin contrariul, argumentând că rolul manelistului a fost unul activ în atacul brutal.

Dani Mocanu mai are o condamnare pentru proxenetism și spălare de bani

După incident, Dani Mocanu a fost plasat în arest la domiciliu pentru 1 an și 4 luni, iar ulterior a fost pus sub control judiciar.

"Pe lângă acest dosar, manelistul a fost deja condamnat și de Tribunalul Dâmbovița la 6 ani și 5 luni de închisoare cu executare pentru proxenetism și spălare de bani", a consemnat Delia Olaru, reporter Antena 3 CNN.