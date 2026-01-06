Mesaje de Sfântul Ioan. Urări frumoase pentru cei care își serbează onomastica pe 7 ianuarie

1 minut de citit Publicat la 22:00 06 Ian 2026 Modificat la 22:00 06 Ian 2026

Pe 7 ianuarie, creștinii îl sărbătoresc pe Sfântul Ioan Botezătorul. Foto: Getty Images

Pe 7 ianuarie, creștinii îl sărbătoresc pe Sfântul Ioan Botezătorul, una dintre cele mai importante figuri ale creștinismului și ocrotitorul celor care îi poartă numele. Este una dintre cele mai mari sărbători de după Crăciun, iar în România este prilej de onomastică pentru sute de mii de persoane.

Nume precum Ion, Ioana, Ionuț, Ionela, Jan, Oana sau Nelu sunt sărbătorite în această zi, iar mesajele de „La mulți ani” încep să circule încă de la primele ore ale dimineții.

Dacă vrei să le trimiți un gând bun celor dragi, mai jos găsești mesaje de Sfântul Ioan simple, calde și potrivite pentru familie, prieteni sau colegi.

Mesaje de Sfântul Ioan - urări simple și frumoase

La mulți ani de Sfântul Ioan! Să ai parte de sănătate, liniște și bucurii alături de cei dragi.

Îți doresc o zi frumoasă și un an plin de împliniri. La mulți ani!

Fie ca Sfântul Ioan să te ocrotească și să-ți aducă noroc și pace în suflet.

La mulți ani cu sănătate și zâmbete! Să-ți fie viața așa cum îți dorești.

Mesaje de Sfântul Ioan pentru familie

La mulți ani, dragă Ioane! Să fii sănătos, fericit și mereu înconjurat de oameni care te iubesc.

Sfântul Ioan să te protejeze și să-ți lumineze drumul. La mulți ani!

Îți mulțumesc că ești mereu alături de noi. La mulți ani binecuvântați!

Mesaje de Sfântul Ioan pentru prieteni

La mulți ani, Ioana! Să ai parte de tot ce e mai bun.

Multă sănătate, noroc și împliniri. La mulți ani de ziua numelui!

Să nu-ți lipsească zâmbetul și oamenii dragi. La mulți ani!

Mesaje de Sfântul Ioan pentru colegi

La mulți ani de Sfântul Ioan! Mult succes și un an bun înainte.

Îți doresc sănătate și realizări pe toate planurile. La mulți ani!

O zi frumoasă și un an plin de reușite!

Mesaje religioase de Sfântul Ioan

Sfântul Ioan Botezătorul să te ocrotească și să te călăuzească în fiecare zi.

Fie ca această sărbătoare să-ți aducă pace, credință și speranță.

Dumnezeu să-ți dăruiască sănătate și liniște sufletească. La mulți ani!

Cui spunem „La mulți ani” de Sfântul Ioan

Pe lângă Ioan și Ioana, își serbează onomastica și persoanele care poartă nume derivate, precum Ion, Ionuț, Ionel, Nelu, Oana, Anuța, Jana sau Jan.

Indiferent de mesajul ales, cel mai important este să fie sincer și spus din suflet. Uneori, câteva cuvinte simple sunt suficiente pentru a aduce bucurie.