Nicușor Dan spune că va numi un nou judecător la CCR dacă Dacian Dragoș va fi suspendat

Nicuşor Dan, Preşedintele României. Sursa foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a vorbit, marți, despre ce se va întâmpla dacă judecătorul numit de administrația prezidențială la CCR, Dacian Dragoș, va fi suspendat din funcție ca urmare a contestației făcute de o apropiată a AUR. Vizați de această contestație sunt doi judecători - Dacian Dragoș, numit de președintele Nicușor Dan și Mihai Busuioc, numit de Senatul României la propunerea PSD.

Președintele României a spus că, în cazul în care Dragoș va fi suspendat din funcție, va desemna un nou candidat care să-l înlocuiască - „Nu vă închipuiți că lăsăm CCR doi ani fără judecător”, a spus Nicușor Dan.

„Nu vreau să punem foarte multă patimă pentru că naște ură și ura nu e bună în societate. Evident că este un conflict social și în acest conflict social fiecare dintre părți încearcă să folosească metode la îndemână și legale. Asta e normalitatea.

În primul rând, eu cred că noi avem dreptate, critica e că domnul Dragoș nu are acei ani suficienți când el a predat mai bine de 20 de ani drept. Bineînțeles că un judecător se va pronunța, dacă se va întâmpla să suspende decretul, nu vă închipuiți că lăsăm CCR doi ani fără judecător”, a spus Nicușor Dan.

Dacian Cosmin Dragoș a fost timp de 3 ani expert juridic în echipa României în litigiul arbitral Roșia Montană și în alte litigii arbitrale. În perioadele 2016-2017 și 2020-2023 a fost președintele Consiliului Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării. În vara anului trecut, președintele Nicușor Dan l-a desemnat pentru un loc la Curtea Constituțională.

Tot în iulie, și-au preluat mandatele la CCR Mihai Busuioc (propus de PSD) și Csaba Asztalos (propus de UDMR).