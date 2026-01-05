Curtea de Apel amână pentru 16 ianuarie decizia cu privire la suspendarea din CCR a judecătorilor Dragoș și Busuioc

sursa: Inquam Photos / Octav Ganea

La Curtea de Apel București a început judecata pe fond a contestațiilor privind numirea a doi judecători ai Curții Constituționale, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc.

Magistrații au respins cererile de amânare formulate atât de avocații celor doi judecători, cât și de reprezentantul Administrației Prezidențiale. Argumentul a fost că nu există motive suficiente pentru a întârzia judecata.

După o ședință tensionată de judecată, vom afla pe data de 16 ianuarie dacă cei doi judecători vor fi suspendați sau nu.

Contestațiile au fost depuse de avocata Silvia Uscov, cunoscută ca fiind apropiată de AUR. De cealaltă parte, apărătorii judecătorilor CCR au cerut timp suplimentar pentru a-și pregăti apărarea, însă solicitarea le-a fost respinsă.

În ședință, avocatul lui Dacian Dragoș a ridicat o excepție importantă: a susținut că acțiunea ar fi fost depusă prea târziu, peste termenul legal de 30 de zile de la numire. Instanța nu a fost de acord și a respins această excepție, la fel ca și celelalte invocate de apărători.

Concret, asta înseamnă că procesul merge mai departe pe fond. Avocata Silvia Uscov își susține argumentele potrivit cărora numirile celor doi ar fi nelegale, iar avocații acestora încearcă să demonstreze contrariul: că acțiunea nu are bază juridică.

Surse Antena 3 CNN au dezvăluit ce s-a discutat în sala de judecată.

„Sunt cetățean și avocat, mă simt direct afectată și am interes legitim, pentru că prin deciziile pe care aceștia le au, în condițiile în care aceștia nu sunt pregătiți profesional, condiția de 18 ani de vechime în domeniul juridic – ori, în ceea ce îl privește pe Dacian Dragoș, condiția nu este îndeplinită. (...) Dacă într-un complet de trei sau cinci judecători de la ÎCCJ ne aflăm în situația în care unul este nelegal, atunci completul dă hotărâri nelegale. Am formulat această cerere în calitate de persoană fizică, e adevărat, dublată de calitatea de avocat”, a precizat Silvia Uscov, în fața judecătorilor Curții de Apel București.