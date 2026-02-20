Un donator misterios a dat unui oraș japonez lingouri de aur de 3,6 milioane de dolari ca să-și repare conductele de apă

Orașul japonez Osaka a primit o donație consistentă pentru a-și repara sistemul de apă învechit. Donatorul misterios a dat primăriei 21 kilograme de lingouri de aur evaluate la 3,6 milioane de dolari, scrie BBC.

Lingourile, evaluate la aproximativ 560 de milioane de yeni (3,6 milioane de dolari), au fost oferite în noiembrie anul trecut de un donator care a dorit să rămână anonim, a declarat primarul orașului Osaka, Hideyuki Yokoyama, la o conferință de presă susținută joi.

Cu aproape trei milioane de locuitori, Osaka este un important centru comercial din regiunea Kansai și al treilea cel mai mare oraș din Japonia. Însă, la fel ca în multe alte orașe japoneze, conductele de apă și canalizare din Osaka sunt învechite, o problemă tot mai îngrijorătoare pentru siguranța publică.

În anul fiscal 2024, Osaka a înregistrat peste 90 de cazuri de scurgeri ale conductelor de apă sub carosabil, potrivit biroului municipal de apă.

„Rezolvarea problemei conductelor vechi necesită investiții uriașe. Așa că nu pot decât să-mi exprim recunoștința”, le-a spus Yokoyama jurnaliștilor joi, răspunzând unei întrebări despre donația în aur.

Primarul a spus că suma este „copleșitoare” și că a rămas „fără cuvinte”.

El a adăugat că același donator misterios mai oferise anterior 500.000 de yeni în numerar pentru lucrările municipale din domeniul alimentării cu apă.

Compania de apă a orașului a transmis într-un comunicat, joi, că este recunoscător pentru donația în aur și că o va folosi în mod eficient, inclusiv pentru a combate degradarea conductelor. Potrivit presei locale, peste 20% dintre conductele de apă din Japonia au depășit durata legală de funcționare de 40 de ani.

Totodată, surpările de teren au devenit din ce în ce mai frecvente în orașele japoneze, multe dintre ele având o infrastructură de canalizare îmbătrânită. Anul trecut, o surpare masivă în prefectura Saitama a înghițit cabina unui camion, iar șoferul a murit. Se crede că incidentul a fost provocat de spargerea unei conducte de canalizare.

După acel caz, autoritățile japoneze și-au intensificat eforturile de a înlocui conductele distruse din întreaga țară. Însă problemele legate de lipsa banilor au încetinit lucrările de modernizare.