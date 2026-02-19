Un tezaur de monede de aur a fost descoperit de un profesor de istorie în timp ce folosea detectorul de metale pe un câmp din Anglia

Descoperire uluitoare în Anglia. Un profesor de istorie a găsit un impresionant tezaur de monede de aur din Epoca Fierului pe un câmp, cu ajutorul detectorului său de metale, a relatat Daily Galaxy. Cele 18 monede de aur vor fi vândute în cadrul unei licitaţii, organizată luna viitoare la Londra, iar valoarea lor a fost estimată la aproape 30.000 de euro.

În ziua în care a ieşit pe un teren cu detectorul său de metale, dascălul Tom Licence nu bănuia că urma să facă una dintre cele mai importante descoperiri numismatice din ultimii ani. Totul s-a întâmplat pe un câmp aflat în apropierea orașului Bury St Edmunds, în comitatul Suffolk potrivit sursei citate.

Monedele de aur găsite de profesorul Tom Licence, care predă istoria la Universitatea East Anglia, reprezintă cel mai mare tezaur cunoscut de monede de aur din Epoca Fierului.

Cele 18 monede de aur vor fi scoase la licitație la Londra luna viitoare, valoarea lor fiind estimată la aproximativ 30.000 de euro (n.r.: 25.000 de lire sterline).

Monedele, cel mai probabil bătute în timpul domniei regelui Dubnovellaunos al tribului Trinovantes, se adaugă listei tot mai lungi de descoperiri arheologice semnificative din regiune.

Licitația, programată pentru 4 martie la casa de licitaţii Noonans Mayfair, marchează un nou moment important în fascinanta istorie a arheologiei britanice.

Regele Dubnovellaunos, un conducător al epocii sale

Se crede că monedele au legătură cu regele Dubnovellaunos, care a condus tribul Trinovantes, stabilit în zonele actuale Suffolk, Essex și Hertfordshire, între anii 25 î.Hr. și 10 d.Hr. Era o perioadă de tranziție în Britania, când influența romană începea să se extindă.

Potrivit profesorului Licence, descoperirea oferă indicii importante despre bogăția și schimburile comerciale din regiune.

"M-am născut în Essex, dar familia mea are rădăcini în zona Bury St Edmunds și îmi place să îmi imaginez că monedele au fost îngropate de unul dintre strămoșii mei", a mai mărturisiti dascălul care predă istoria la Universitatea East Anglia.

Profesorul Tom Licence, pasionat de detectarea metalelor

Pasiunea profesorului Tom Licence pentru detectarea metalelor a început în copilărie, iar descoperirea de lângă Bury St Edmunds este una dintre cele mai remarcabile realizări ale sale. Conform publicației The Sun, acesta a decis să caute în acel câmp, întrucât nepoata lui își dorea să încerce detectarea metalelor.

"Am observat că terenul se ridica ușor dinspre un pârâu din apropiere, iar solul era în condiții perfecte într-o zi uscată de octombrie, așa că am decis să folosesc detectorul", a declarat acesta.

Primele semnale au indicat fragmente de argint viking, însă abia când a descoperit prima monedă de aur și-a dat seama că găsise ceva cu adevărat extraordinar. Până la finalul zilei scosese deja la iveală șase monede, iar o revenire la fața locului, câteva luni mai târziu, a ridicat totalul la 18.

Sumele obținute din vânzarea tezaurului vor contribui la finanțarea unor proiecte arheologice în zonă, consolidând și mai mult reputația regiunii East Anglia pentru bogăția descoperirilor istorice.