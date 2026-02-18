Un pensionar cu venit modest s-a mutat într-o țară unde chiria e 100 € pe lună și mâncarea costă 2 € pe zi. Acum face și economii

Pensionarul spune că acum cheltuielile lui sunt mult mai mici decât în țara de origine FOTO: Getty Images (imagine cu caracter ilustrativ)

Un pensionar care a decis să facă o schimbare majoră în viață și să se mute în altă țară după moartea soției spune că a fost inspirat să facă această mișcare și că nu mai simte presiunea financiară datorită cheltuielilor mici pe care le are acum.

Moartea soției sale, răpusă de cancer, i-a schimbat complet destinul lui Rafa, un pensionar spaniol. După o perioadă de doliu și reflecție, a decis să lase în urmă Spania și să înceapă o nouă viață în Thailanda, unde nu numai că se descurcă de minune cu pensia modestă pe care o are, ci chiar reușește să economisească, potrivit antena3.com.

În trecut, Rafa a cântărit mai multe opțiuni pentru anii de pensionare. Se gândea inclusiv la nordul Spaniei, în regiuni precum Galicia, care este mai accesibilă. Însă viața avea alte planuri. În aceeași perioadă în care își făcea calculele pentru viitor, soția lui s-a stins din viață.

Ulterior, a cunoscut pe internet o femeie din Thailanda. Discuțiile lor au durat mai bine de un an, iar în acest timp relația s-a consolidat. Ea i-a spus că, din pensia pe care o primește - 1.136 de euro lunar - ar putea trăi foarte confortabil în țara asiatică. Rafa a decis să riște și să se mute.

Astăzi, cheltuielile sale sunt considerabil mai mici decât în Spania. Plătește doar 100 de euro pe lună pentru chirie, iar el și partenera lui cheltuiesc aproximativ 4 euro pe zi pentru mâncare, adică 2 euro de persoană. Cu un buget atât de redus, reușește să pună bani deoparte în fiecare lună.

Singura obligație administrativă este să se prezinte la serviciul de imigrări o dată la trei luni, iar permisul de ședere îl reînnoiește anual, cu aproximativ 200 de euro.

Departe de casă, Rafa spune că singurul lucru care îi lipsește cu adevărat sunt copiii săi. În rest, se declară pe deplin integrat în noua sa viață. A început deja să învețe limba thailandeză și susține că decizia de a pleca i-a oferit un nou început.