Julia Sauter a scris istorie: locul 17 la patinaj artistic. Cel mai bun rezultat din istoria patinajului feminin românesc la Olimpiadă

Românca Julia Sauter s-a clasat pe locul 17 după programul liber, joi seara, în concursul individual feminin de patinaj artistic, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina. FOTO: Facebook Agenția Națională pentru Sport

Românca Julia Sauter s-a clasat pe locul 17 după programul liber, joi seara, în concursul individual feminin de patinaj artistic, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, în care medalia de aur a fost cucerită de americanca Alysa Liu.



Sauter, debutantă la Jocurile Olimpice, ocupa locul 16 după programul scurt şi a încheiat pe 17, cu 190,93 puncte (63,13 + 127,80), după ce a avut o evoluţie ireproşabilă pe bucăţi muzicale din That Home, Rain In Your Black Eyes, To build a home.



› Vezi galeria foto ‹

Julia Sauter îşi completează astfel palmaresul care cuprinde şi cinci participă la Campionatele Mondiale (cel mai bun rezultat 18, în 2022), precum şi un loc 7 la Europenele din 2025.



Sauter a obţinut cea mai bună clasare a unei patinatoare române la Jocurile Olimpice, însă cel mai bun loc al patinajului artistic românesc este locul 14, pe care s-au clasat Cornel Gheorghe în 1994 şi Gheorghe Chiper în 2006.



Medalia de aur a revenit americancei Alysa Liu, campioana mondială en titre, cu 226,79 puncte, la capătul unei evoluţii care a încântat asistenţa în Milano Ice Skating Arena pe o melodie de Donna Summer, MacArthur Park Suite. Liu, care a fost a treia după programul scurt, revenise în activitate în urmă cu doi ani, după ce se retrăsese în 2022.



Japoneza Ami Nakai (17 ani), care era lider după programul scurt, s-a clasat doar pe locul al treilea, cu 219,16 puncte, după ce a avut doar al nouălea punctaj în programul liber. Medalia de argint a fost câştigată de o altă japoneză, tripla campioană mondială Kaori Sakamoto, cu 224,90 puncte.

“Absolut spectaculos. Istorie scrisă cu lacrimi de bucurie“

Pentru Team România, locul 17 olimpic la patinaj artistic este mai mult decât o clasare, este ca mai bună performanţă a unei reprezentante tricolore din istoria participărilor feminine la Jocuri. Precedentele performanţe: Beatrice Huştiu – locul 29 la Grenoble 1968, Roxana Luca Hartmann– locul 23 la Salt Lake City 2002 şi locul 26 la Torino 2006.

“Absolut spectaculos. Istorie scrisă cu lacrimi de bucurie.

La Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano–Cortina, Julia Sauter nu a concurat doar pentru un punctaj. A concurat pentru un vis, pentru ani de muncă tăcută şi pentru o ţară care, prin ea, a urcat într-un loc în care nu mai fusese niciodată.

190,93 de puncte. Personal best. Cel mai bun rezultat din istoria patinajului feminin românesc la Jocurile Olimpice.

Program curat, elegant, plutitor. Emoţie pură. Iar la final, lacrimi – nu de presiune, ci de eliberare. ”O, Doamne!”, spus din inimă, a fost ecoul unui moment care depăşeşte clasamentele.

Indiferent de locul final, Julia Sauter a rescris istoria României pe gheaţă, depăşind un record care rezista din 2002.

Este dovada că performanţa adevărată înseamnă curaj, consecvenţă şi credinţa că imposibilul poate deveni real”, a notat Agenţia Naţională pentru Sport pe Facebook, înainte de stabilirea ierarhiei finale.