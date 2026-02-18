Reacția avocaților lui Dan Șova, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a constatat prescrierea faptelor

Fostul senator PSD, Dan Șova. Foto: Agerpres

Firma de avocatură Georgescu Gonț a anunțat că a obținut la Înalta Curte de Casație și Justiție încetarea procesului penal al fostului senator și ministru Dan Șova, ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale.

Dan Șova fusese acuzat de Direcția Națională Anticorupție că, în perioada 2011–2014, ar fi primit 100.000 de euro pentru a facilita încheierea unor contracte de asistență juridică în valoare de 10.000 de euro lunar pentru CET Govora, fiind invocat un prejudiciu de peste 1,3 milioane de lei. Fostul ministru a respins constant acuzațiile, susținând că probele nu confirmă faptele imputate.

În martie 2023, Dan Șova a fost condamnat definitiv la trei ani de închisoare pentru trafic de influență. Apărarea a susținut încă de atunci că fapta era prescrisă.

Prin decizia pronunțată recent, ICCJ a stabilit că termenul de prescripție a răspunderii penale pentru infracțiunea de trafic de influență era deja împlinit la momentul condamnării din 2023. În consecință, instanța a dispus încetarea procesului penal și anularea tuturor formelor de executare emise împotriva lui Dan Șova.

„Obținerea acestei soluții pentru clientul Dan Șova are la bază strategia solidă stabilită cu rigurozitate de apărare încă din faza judecății în fața instanței de apel. Experiența unor cauze similare ne-a permis să observăm apoi oportunitatea formulării căii de atac extraordinare a recursului în casație, în cadrul căreia am invocat o excepție de neconstituționalitate ce a deschis calea pentru soluția de încetare a procesului penal”, a declarat Adrian Georgescu, partener al firmei de avocatură.

La rândul său, Ionuț Gonț a subliniat că soluția pronunțată de instanța supremă „confirmă corectitudinea raționamentului logico-juridic construit de către avocați”, menționând că experiența în cauze penale similare a permis elaborarea unei strategii solide de apărare.