Cursurile se suspendă în școli din mai multe zone, din cauza ninsorii și viscolului. Unde rămân elevii acasă miercuri

Unii elevi din România nu vor merge la școală, din cauza ninsorilor. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Elevii din anumite zone nu vor merge la școală miercuri, 18 februarie 2026, din cauza vremii. Mai multe județe intră sub atenționare cod portocaliu de ninsori și viscol, astfel că anumite unități de învățământ au anunțat că suspendă cursurile cu prezență fizică.

Cursurile cu prezenţă fizică de la toate unităţile de învăţământ din judeţul Giurgiu au fost suspendate pentru ziua de miercuri, 18 februarie, urmând să se desfăşoare online, prin decizie a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, din cauza codului portocaliu de vreme severă care anunţă ninsoare abundentă şi vânt puternic.

„În cadrul şedinţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Giurgiu, care a avut loc astăzi, a fost adoptată hotărârea de suspendare a cursurilor cu prezenţă fizică în toate unităţile de învăţământ din judeţul Giurgiu, acestea urmând să se desfăşoare în sistem online, în data de 18 februarie, din cauza vremii nefavorabile de vânt ploi şi de ninsoare abundentă care poate ajunge la un strat de zăpadă de o jumătate de metru”, se arată într-un comunicat de presă, emis marţi, de ISU Giurgiu.

În prezent în judeţul Giurgiu plouă şi bate vântul, iar temperaturile atmosferice au scăzut până la 2 grade Celsius.

Menţionăm faptul că meteorologii au emis pentru judeţul Giurgiu un cod portocaliu de ninsoare abundentă, strat consistent de zăpadă, intensificări puternice ale vântului şi viscol puternic, valabil în perioada 17 februarie, ora 20:00 - 18 februarie, ora 12:00.

În acest interval, va ninge abundent şi se va depune un strat de zăpadă de 20-50 centimetri.

Vântul va avea intensificări puternice, cu rafale de 60-85 de kilometri la oră determinând viscolirea zăpezii şi reducerea vizibilităţii sub 50 de metri.

Informații în curs de actualizare...