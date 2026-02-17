Cod portocaliu de ninsori abundente și viscol în București și un sfert de țară. Stratul de zăpadă va ajunge la jumătate de metru

1 minut de citit Publicat la 10:00 17 Feb 2026 Modificat la 10:02 17 Feb 2026

Cod portocaliu de ninsori abundente și viscol în București și un sfert de țară. Foto: Hepta

Meteorologii au emis marți o avertizare cod portocaliu de ninsori abundente și viscol pentru București și 12 județe, unde se va depune strat de zăpadă de până la 50 de centimetri.

Codul portocaliu este valabil până miercuri la ora 12.00.

În Muntenia și în sudul Moldovei va ninge abundent și se va depune strat consistent de zăpadă, cu grosimi de 20...50 cm (echivalent în apă de 20...50 l/mp). Vântul va avea intensificări puternice cu rafale de 60....85 km/h (cu vitezele cele mai mari în județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița și Călărași). Va fi viscol puternic, zăpada va fi troienită și vizibilitatea va scădea sub 50 m.

ANM a emis și un cod galben de precipitații însemnate cantitativ, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol, polei, valabil până la aceeași oră, miercuri.

În sud-estul Olteniei, sudul Transilvaniei, Muntenia, Dobrogea și Moldova vor fi precipitații însemnate cantitativ. Ziua vor fi precipitații mixte (ploaie, lapoviță, ninsoare), iar noaptea vor predomina ninsorile.

În Dobrogea va ploua, iar spre sfârșitul intervalului ploile se vor transforma în lapoviță și ninsoare. Se vor acumula cantități de precipitații de 25...30 l/mp și izolat de peste 40...45 l/mp. Se va depune strat de zăpadă în medie de 10...30 cm. În sud-estul teritoriului local se va depune polei.

Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50...70 km/h, va fi viscol și vizibilitate redusă sub 100 m.

Un alt cod galben va intra în vigoare marți seară de la ora 22.00 și va fi valabil până miercuri, vizând intensificări ale vântului, viscol, strat de zăpadă.

În Carpații Meridionali, în cea mai mare parte a Carpaților Orientali și în Munții Banatului, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 70...90 km/h, va fi viscol și vizibilitate redusă sub 100 m. Se va depune strat de zăpadă în medie de 10...20 cm (echivalent în apă de 15...25 l/mp).