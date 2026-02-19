Resortul tematic futurist unde turiștii vor putea să „pășească pe Lună”: Moon va avea și cea mai mare clădire sferică din lume

Complexul tematic Moon, proiectat ca o colonie lunară. Randare digitală a megaproiectului. Sursa foto: Hepta

Pasionații de spațiu ar putea avea în curând ocazia să „pășească pe Lună” fără să părăsească Pământul. Compania Moon World Resorts a dezvăluit planurile pentru un complex tematic uriaș, denumit simplu „Moon” (n.r. Luna), care promite să recreeze experiența unei colonii lunare într-un complex de proporții impresionante.

Primul proiect ar putea fi inaugurat încă din 2032, dacă lucrările vor începe în 2027. Conceptul a fost prezentat pentru prima dată în septembrie 2021 și prevede construirea a patru astfel de destinații tematice pe diferite continente – în Asia, Orientul Mijlociu, Europa și Statele Unite.

Într-un interviu exclusiv acordat publicației Gulf News, Michael R. Henderson, cofondator al Moon World Resorts Inc., a declarat că interesul pentru acest concept a ajuns la un punct de cotitură. „Am atins un prag decisiv”, a spus el. „Avem 1.000 de persoane pe săptămână care vor să lucreze pentru noi, iar nivelul de interes din partea presei și numărul solicitărilor la nivel global au crescut dramatic.”

Henderson afirmă că anul viitor ar putea fi decisiv. „2026 va fi un an foarte interesant”, a spus el. „Credem că există o posibilitate reală să anunțăm nu doar o locație, ci poate chiar mai multe.”

Unele piețe sunt considerate capabile să avanseze mai rapid decât altele, în funcție de procesele de reglementare și condițiile de investiții. Henderson a indicat China și Emiratele Arabe Unite ca exemple de locuri unde proiectele ar putea progresa rapid, dacă aprobările necesare vor fi obținute la timp.

Model de finanțare bazat pe capital privat

În ciuda dimensiunii impresionante a proiectului, Henderson spune că finanțarea nu este așteptată să reprezinte un obstacol major, deoarece structura financiară se bazează în mare măsură pe investiții private și pe vânzarea de proprietăți imobiliare.

Doar componenta centrală a resortului este estimată la aproximativ 5 miliarde de dolari, fără a include costul terenului, ceea ce îl plasează în aceeași categorie cu alte mari dezvoltări turistice din regiune.

Potrivit lui Henderson, interesul investitorilor este deja ridicat. „Dacă un proiect este logic și calculele sunt solide, există foarte mulți oameni în lume care caută un loc unde să-și plaseze capitalul și să obțină un randament sigur dintr-un activ fix”, a explicat el. „Finanțarea proiectului Moon este partea cea mai ușoară a întregului demers.”

Unitățile rezidențiale din cadrul fiecărei dezvoltări ar urma să fie vândute în sistem off-plan, similar altor proiecte imobiliare de amploare, ceea ce ar permite autofinanțarea parțială a construcției prin achiziții realizate încă din fazele incipiente.

10 țări luate în calcul pentru găzduirea megaproiectului

În prezent, dezvoltatorii analizează mai multe țări care ar putea găzdui impresionantul complex: Australia, Brazilia, China, Egipt, Spania, India, Polonia, Thailanda, Statele Unite, dar și orașele Dubai și Abu Dhabi din Emiratele Arabe Unite.

Fiecare dezvoltare va fi deținută independent de parteneri regionali, în timp ce Moon World Resorts va furniza expertiza de design și licențierea proprietății intelectuale, potrivit NewsAtlas.

O sferă gigantică de 300 de metri înălțime

Elementul central al fiecărui resort va fi o cupolă uriașă, despre care proiectanții spun că va deveni cea mai mare clădire sferică din lume. Construcția va avea aproximativ 300 de metri înălțime și 271 de metri în diametru.

În interiorul sferei va fi amenajată, la un nivel superior, o reproducere a suprafeței Lunii pe o suprafață de patru hectare. Vizitatorii vor putea explora cratere, teren stâncos asemănător celui lunar și structuri care imită bazele spațiale.

Hotel cu 4.000 de camere și experiență de colonie lunară

Complexul va include un hotel cu 4.000 de camere, facilități de divertisment, dar și reședințe private. Experiența propusă își propune să ofere o simulare cât mai realistă a vieții într-o colonie lunară complet operațională.

Oaspeții vor putea trăi senzația explorării unei lumi extraterestre, într-un decor care combină tehnologia, arhitectura futuristă și turismul de lux.

Dacă proiectul va fi implementat conform planului, „Moon” ar putea deveni una dintre cele mai ambițioase și spectaculoase investiții din industria globală a ospitalității și divertismentului, transformând fascinația pentru spațiu într-o experiență accesibilă publicului larg.