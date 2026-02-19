Prima şcoală românească din Târgu Mureş, care a funcţionat între 1765-1912, a fost redeschisă. Un preot întors din Spania a restaurat-o

Prima şcoală românească din Târgu Mureş renovată. Sursa foto: turistgms.ro

Prima şcoală românească din Târgu Mureş, care a funcţionat între 1765-1912 în curtea Bisericii Bob, cunoscută ca Biserica de Piatră, a fost redeschisă ca şcoală parohială după ce a fost restaurată de un preot revenit în ţară din Spania, Claudiu Nicoară, fost secretar al episcopului Timotei al Spaniei şi Portugaliei şi diacon al acestuia, apoi preot paroh la Burgos, potrivit Agerpres.

„Se ştie că la 1768 prima şcoală românească exista la Târgu Mureş. Românii care şi-au construit biserica, 60 de familii, s-au gândit să ridice şi o şcoală pe lângă biserică, fiind primii dascăli preoţii care au slujit aici. Apoi ştim că din 1912 a fost închisă, n-a mai fost folosită aproape o sută de ani. A fost o vreme locuinţă pentru îngrijitorul cimitirului.

Între 1988-1990, pe vremea episcopului Emilian Birdaş al Alba Iuliei, edificiul a fost renovat, iar şcoala a fost reconstruită după acelaşi model vechi. O vreme a fost folosit spaţiul pentru Liga Tinerilor Creştini Ortodocşi, iar din 2010 până în 2020 a fost efectiv închisă.

Când am preluat această parohie, prima şcoală românească era un depozit plin cu tot felul de lucruri, unele vechi, autentice, pe care le-am păstrat, volume de cărţi, farfurii foarte vechi, ştergare vechi şi am pus la intrare o bibliotecă şi un mic muzeu care poate fi vizitat. Primul obiectiv al nostru a fost acela de a reda şcolii dimensiunea istorică pe care o merită şi valoarea pe care trebuie să o aibă în ochii târgumureşenilor", a declarat presei preotul ortodox Claudiu Nicoară.

„Împreună cu soţia, cu alţi credincioşi buni şi cu câţiva sponsori, am reuşit să renovăm exteriorul şi interiorul şcolii”

Preotul şi familia sa au revenit în România la debutul pandemiei de COVID-19, după 9 ani petrecuţi în Spania, unde asemenea şcoli parohiale funcţionează şi sunt foarte utile familiilor de români din diaspora.

„Ne-am întors în ţară pentru copii, fiindcă nu am văzut un viitor bun, un echilibru în viaţa copiilor mei în faţa unei societăţi străine. Şi pentru că aici au fost posturi vacante, aici am candidat şi am reuşit. Împreună cu soţia, Cosmina, cu alţi credincioşi buni ai parohiei şi cu câţiva sponsori, am reuşit să renovăm exteriorul şi interiorul şcolii, iar de atunci avem două grupe de copilaşi cu care lucrăm (între 3 şi 7 ani şi între 7 şi 12 ani).

Avem două săli, una mai mică în care sunt jucării şi cealaltă o sală cu bănci pe care le-am construit antichizat, pentru ca să fie în spiritul secolelor trecute”, a afirmat Claudiu Nicoară.

Ideea de a deschide această şcoală parohială, a spus preotul, a atras mai mulţi părinţi la biserică prin copiii lor.

Mulţi dintre copii i-au învăţat pe părinţi să se roage

„Mulţi dintre ei veneau şi aduceau copiii la orele şcolii parohiale cu gândul de a-şi face cumpărăturile, de a-i lăsa în siguranţă câteva ore cu altcineva. Şi mulţi dintre copii i-au învăţat pe părinţi să se roage, şi-au pus părinţii la masă să spună rugăciunea”, a precizat preotul.

Preoteasa Cosmina Nicoară a spus că, în urmă cu 5 ani, clădirea primei şcoli româneşti din Târgu Mureş era dezafectată, însă acum este un loc în care copiii participă la mai multe activităţi utile pentru dezvoltarea lor.

„Era o clădire dezafectată. Nu voiam să o transformăm doar într-un muzeu, ci voiam să funcţionăm în ea. Noi am venit din Spania, unde aveam deja experienţa unei şcoli catehetice în care formăm copiii în spiritul bisericii şi atunci am vrut să deschidem o şcoală parohială. Nu regret că am fost în Spania, pentru că am venit cu nişte deprinderi sănătoase pe care le pot aplica aici, cum ar fi conceptul acesta de a organiza ceva ca să relaxăm copiii, să le oferim un echilibru.

La început făceam lecţii de cateheză, de religie, am extins cumva educaţia pe care copiii o primeau acasă, ca să le formăm un caracter sănătos, dar după aceea am observat că mulţi dintre ei au diferite talente. Aveam ateliere de florărie, sigur, în colaborare cu specialişti în domenii sau de muzică psaltică, muzică bizantină. Şi atunci am sesizat cumva talentul ăsta muzical al copiilor şi ne-am gândit să profităm să înfiinţăm corul PNEVMA, cu care avem de-a lungul anului cea mai mare activitate aici”, a afirmat preoteasa.

Prima şcoală românească din Târgu Mureş funcţionează într-o căsuţă mică, cu pridvor deschis din lemn, aflată în cimitirul din curtea Bisericii de Piatră.