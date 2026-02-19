Cătălin Predoiu s-a întâlnit, la Departamentului de Justiţie din Washington, cu procurorul general al SUA, Pamela Bondi

Predoiu a purtat discuţii în SUA cu agențiile de informații. Foto: Hepta

Vicepremierul Cătălin Predoiu, ministru al Afacerilor Interne, aflat zilele acestea într-o vizită la Washington, unde a purtat discuţii inclusiv cu directorul FBI, Kash Patel, şi cu șefa Departamentului de Justiție al SUA, Procurorul General al Statelor Unite, Pamela Bondi, a declarat, joi, la Antena 3 CNN, că "dezvoltarea cooperării multiplică impactul și efectele pozitive ale activității MAI în folosul cetățenilor".

"Am această vizită în SUA cu mandatul prim-ministrului Bolojan de a avea întâlniri cu toate agențiile de informații și de aplicare a legii din SUA, respectiv parte din aceste agenții care au competențe similare și compatibile cu domeniile MAI. Așa cum ați spus, am întâlnit conducerea FBI, directorul național pentru informații, astăzi departamentul de justiție și mâine mă întâlnesc cu conducerea DHS.

Toate aceste departemente desfășoară activități care intră la noi în țară în oglindă în competența MAI, deci e o vizită prin care încercă să consolidez relația MAI cu agenții omoloage din SUA. Dezvoltarea cooperării multiplică impactul și efectele pozitive ale activității MAI în folosul cetățenilor. O mai bună cooperare înseamnă o șansă mai bună de reușită pentru apărarea ordinii publice și frontierelor.

Am discutat despre combaterea drogurilor, am muncit enorm în ultimii doi trei ani și cu rezultate, dar pentru a trece la rezultate exponențiale e nevoie de o cooperare strategică atât în Europa cât și cu agențiile SUA.

Am discutat să facem mai multe echipe mixte de investigații, acțiune și anchetă și acțiune pentru a demantela grupuri organizate, pentru a extinde cooperarea în combaterea traficului internațional de ființe umane, instrumentalizarea migrației ilegale pentru a proteja România de această amenințare", a afirmat Cătălin Predoiu.

Vicepremierul a adăugat că ar putea urma şi un schimb de experienţă:

"Noi am reușit să reducem migrația aproape la zero, România e una dintre cele mai sigure țări. Am discutat cum să folosim mai bine informațiile, agențiile americane dețin informații operative importante, aș vrea ca polițiștii români să beneficieze de asta.

Am discutat de intensificarea programelor de școlarizare și pot spune că e și un interes din partea agenților SUA să învețe din experiența polițiștilor români.

E o vizită de lucru, completă sub mandat de prim-ministru, discutată în prealabil, și președintele știe de aceste discuții, a fost o coincidență fericită cu acest eveniment politico-diplomatic astăzi dar lucrurile s-au așezat bine pentru țară".

Ce au discutat Predoiu şi Pamela Bondi

Astăzi (n.r. joi), la sediul Departamentului de Justiție din Washington, a avut loc o întâlnire bilaterală între Vicepremierul și ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, și șefa Departamentului de Justiție al SUA (Department of Justice-DoJ), Procurorul General al Statelor Unite, Pamela Bondi.

Cei doi oficiali au trecut în revistă cooperarea dintre structurile MAI și agențiile de aplicare a legii din SUA, inclusiv deciziile concrete de a dezvolta această cooperare, discutate în cadrul întâlnirii dintre ministrul român și conducerea FBI, agenție care funcționează în coordonarea DoJ.

"După întâlnirile de la FBI și Oficiul Directorului Național pentru Informații, întâlnirea cu Procurorul General Pamela Bondi continuă seria de contacte pe domeniul de competență al MAI, pentru a întări cooperarea dintre structurile ministerului si agențiile americane de aplicare a legii si comunitatea de informații. Aceste legături potențează cooperarea, iar cooperarea crește nivelul de eficiență al MAI pentru protejarea cetățenilor români și a frontierelor României, domeniile principale de competență ale MAI”, a declarat Cătălin Predoiu, transmite MAI.

Predoiu, despre prezenţa lui Nicuşor Dan la Consiliul Păcii

Cătălin Predoiu consideră că prezenţa lui Nicuşor Dan la Consiliul Păcii al lui Trump "consolidează securitatea națională a României".

"Prezența președintelui României la Washington și participarea la această reuniune consolidează securitatea națională a României, consolidează siguranța fiecărui cetățean român, consolidează relația cu SUA și deschide posibilități pentru dezvoltarea acesteia. În general, consolidează prestigiul României în lume, atât în UE cât și dincolo de ea, în relația cu SUA, în fața publicului american. Este o prezență care are o valoare adăugată ridicată pentru România pentru securitate,pentru cetățenii României.

Chiar dacă așa cum a subliniat și președintele în interviul cu dumneavoastră nu au fost subiecte de substanță, simpla prezență la la Washington în acest context deschide și facilitează devoltarea unor subiecte deja pe masa de lucru între cele două țări, pe linie diplomatică și politică dar deschide și alte posibilități.

Cred că s-a întors o pagină importantă azi pentru un drum mai consolidat și o relație mai stabilă a României în toate formatele politice și diplomatice în care evoluează. Una peste alta, e un lucru foarte foarte pozitiv", a mai afirmat Predoiu la Antena 3 CNN.

Despre mesajele lui Trump

Vicepremierul Cătălin Predoiu, ministru al Afacerilor Interne, a evidenţiat şi mesajele lui Donald Trump.

"Sunt cuvinte frumoase, dar cuvinte care reprezintă și mesaje politice puternice. Cei care au învățat până acum să decripteze retorica președintelui Trump, legătura între această retorică și cuvintele pe care le folosește într-un moment sau altul și direcțiile politice care urmează sunt o consolidare puternică a României și a președintelui și de aceea mă bucură foarte mult aceste declarații la adresa președintelui nostru și României.

În orice succes diplomatic sau politic, e o muncă de echipă, sunt mulți oameni care muncesc și-și fac datoria ca să se ajungă la un rezultat de la Administrația Prezidențială, consilier, guvern, ambasade, alte ministere de linie, muncind fiecare pe linia lor să șteargă o percepție care nu corespundea realității, fiecare a adus o contribuție și e un moment important și din acest punct de vedere", a mai afirmat Predoiu.