Nicușor Dan anunță, de la Washington, ce vrea România de la Donald Trump: Trupe SUA permanente și investiții

Președintele Nicușor Dan a acordat un interviu în exclusivitate pentru Antena 3 CNN la finalul reuniunii Consiliului Păcii, prezidat de Donald Trump. Șeful statului a descris scurta interacțiune cu președintele american drept una călduroasă. Nicușor Dan a spus că ziua de astăzi a reprezentat un moment simbolic în relația bilaterală cu Statele Unite ale Americii. Președintele României a adăugat că este important pentru țara noastră ca prezența militară americană să continue, dar și ca mai mulți investitori din SUA să vină în România.

Mihai Gâdea, realizator Antena 3 CNN: Am văzut astăzi totul în direct cu toate imaginile, declarațiile, care, desigur, unele dintre ele au fost impresionante. Ca cea a președintelui Donald Trump, care a vorbit despre poporul român ca fiind fantastic, un popor de oameni extraordinari. Știe bine pentru că lucrează cu români. Unul este mâna lui dreaptă, celălalt este mâna lui stângă. Unul e în Chicago, altul la New York. Dar dincolo de relațiile personale, astăzi toți am sperat și aceasta este și întrebarea pe care cred că mulți români o au. Este acesta momentul de turnură, într-o direcție bună, într-un an de zile mai complicat în relația cu Statele Unite? Credeți acest lucru la finalul acestei zile?

Nicușor Dan, președintele României: Cred că este un moment simbolic, cu o anumită emoție, pentru această relație. Pe de altă parte, ea este constuită în mod diplomatic de multă lume pe multe paliere și miniștri și oameni din ambasadă, consilieri. A fost un moment atunci după alegerile anulate, care întâmplător s-au suprapus și peste schimbarea de administrație americană, dar dup-aceea lucrurile au reintrat în normal în relația dintre România și SUA.

Mihai Gâdea, realizator Antena 3 CNN: Ați remarcat pe cineva după acest an de zile de muncă?

Nicușor Dan, președintele României: Nu vreau să fac ierarhii, dar e o muncă intensă pe cele două direcții importante pe care le avem. Una ca parteneriatului pe zona de securitate să continue și doi, și asta românii trebuie să vadă rezultate, să încurajăm cât mai multe investiții americane în România. Acesta este un proiect, avem bineînțeles investiții americane în România, numai că amploarea lor la nivelul parteneriatului pe care îl avem ar putea fi mult mai mare. Iar la asta lucrează toți cei pe care i-ați pomenit.

Mihai Gâdea, realizator Antena 3 CNN: Ați avut câteva momente în care ați discutat cu președintele Trump, au părut momente foarte cordiale, cu vicepreședintele JD Vance, cu secretarul de stat Marco Rubio, cu șeful Băncii Mondiale, ați stat lângă Tony Blair. Să începem cu liderul lumii libere, Donald Trump. Despre ce ați vorbit?

Nicușor Dan, președintele României: Dincolo de faptul că a fost o interacțiune absolut călduroasă, caldă, nu au fost vă dați seama... au fost mai degrabă amabilități, nu chestiuni de substanță, dar a fost reiterată simpatia președintelui Trump pentru România.

Mihai Gâdea, realizator Antena 3 CNN: După discuțiile pe care le-ați avut, am văzut și președinți, șeful Băncii Mondiale, ce ar trebui să urmeze din punct de vedere pragmatic între partea română și partea americană pentru că așa cum am văzut declarațiile, imaginile, toate au arătat bine. Ce ar trebui să urmeze din punct de vedere economic, securitar, din prisma relațiilor culturale, academice, ce ar trebui să urmeze de aici încolo pentru a duce relația noastră cu principala putere globală la nivelul următor?

Nicușor Dan, președintele României: În primul rând, așa cum am spus, cele două elemente esențiale sunt securitatea și economia. Se lucrează de mult pe mai multe elemente ale unor potențiale colaborări economice importante, substanțiale, ele trebuie concretizate la un moment dat. O să vină la începutul lunii martie noul amabasador al Statelor Unite în România și asta va dinamiza relația pe care o avem. Și la un moment dat, care este destul de apropiat, aceste proiecte economice vor ajunge la un grad de maturitate care le va permite să se realizeze, asta foarte, foarte scurt și doar pe parte economică. În rest, bineînțeles că toate celelalte, academic, cultural, educațional, ajută ca cele două țări să aibă o apropiere sentimentală, dar pe securitate și economie sunt ce v-am spus.

Mihai Gâdea, realizator Antena 3 CNN: Relațiile noastre cu familia noastră europeană au fost bune și foarte bune în ultima vreme. A fost o perioadă de criză prin care România a trecut, iar partenerii europeni au arătat că nu doar știu ce înseamnă să fie solidari, au fost foarte supportive cu poporul român în momente complicate, cum a fost cel al alegerilor. Dumneavoastră, după ce ați devenit președinte v-ați întâlnit cu lideri europeni, ați dezvoltat relații puternice, calde, ați fost la mai multe reuniuni, acum sunt unii care sunt cumva în anxietate dacă am putea să diminuăm relația cu europenii pentru că nu ar fi unii mulțumiți că ați fost la Washington și ați avut această participare. Ce le-ați răspunde celor care vă reproșează chestiuni de feul acesta?

Nicușor Dan, președintele României: Răspunsul cel mai scurt care închide chestia asta este că Comisia Europeană a fost azi aici. Nu mai spun că un număr important de țări europene au fost la diferite niveluri de reprezentare. În opinia mea este o falsă problemă aceasta.

Mihai Gâdea, realizator Antena 3 CNN: Nu v-a contactat nimeni până acum sau prin canale diplomatice să vă transmită că ar fi nemulțumiți de prezența dumneavoastră la Washington?

Nicușor Dan, președintele României: Tot timpul există discuții între reprezentanții noștri la Bruxelles, săptămâna trecută am avut Consiliu, am discutat la nivel de lider, tu mergi, tu nu mergi, care este semnalul, dar dincolo de asta nimeni nu contestă nimănui capacitatea de a acționa în interesul său național, iar eu cred că ce am făcut noi și toți europenii care au fost azi aici nu face decât să întărească unitatea transatlantică.

Mihai Gâdea, realizator Antena 3 CNN: La finalul discursului său, președintele Trump a spus toți cei care sunteți aici sunteți prietenii mei și ori de câte ori veți avea nevoie de ceva să îmi cereți. Ce i-ați solicita acum președintelui Trump?

Nicușor Dan, președintele României: Faptul că avem soldați americani în România e foarte bine pentru România în acest context de securitate global complicat. Cel mai important lucru pentru România în momentul acesta, în relația bilaterală, este continuare prezenței militare a SUA în România. Ăsta e primul lucru. Și al doilea lucru atragerea de investiții americane în România, cu profit și pentru unii și pentru ceilalți.

Mihai Gâdea, realizator Antena 3 CNN: Credeți că această chestiune a vizelor, care este în așteptare, ar putea fi de asemenea?

Nicușor Dan, președintele României: Nu vreau să promit nimic pe chestiunea asta, este așa cum am spus, o discuție bilaterală care se poartă pe multe paliere, iar aceasta e una dintre chestiunile pe care le avem în discuție.

Mihai Gâdea, realizator Antena 3 CNN: Un lucru pe care mulți îl așteaptă în România este o vizită bilaterală a dumneavoastră la Casa Albă. Au apărut informații pe surse că există un comitet care lucrează sub patronajul dumneavoastră, care pregătește această vizită, și există informații că acolo sunt mai multe elemente pentru schimburi, pentru a fi win-win, cum ar fi discuții despe metale rare, energie și alte elemente care țin de economie și securitate. Ce ne-ați putea spune suplimentar despre pregătirile pentru această vizită bilaterală și despre subiectul metalelor rare, mai ales știind că România ar avea niște elemente de genul acesta?

Nicușor Dan, președintele României: Există, dacă vorbim de metale rare, există o discuție pentru că știți că noi Europa, SUA, ne-am confruntat în mai multe momente cu o criză și un monopol pe care alte state, nu neapărat prietenoase cu noi, l-au avut pe aceste materiale critice.

A existat o discuție inițiată de SUA luna trecută, care va continua, în care e implicată și Uniunea Europeană pentru a face un fel de acord între țări care gândesc la fel pe chestiunea metalelor critice în așa fel încât piața, în zona aceasta de lume, să fie bine reglementată în interesul nostru. Facem progrese mari și evident că ne dorim investiții și americane și europene în România atât pe partea de extracție cât și pe partea de procesare.

Pe zona de energie, după cum știți, la Cernavodă lucrăm cu firme americane, canadiene și coreene. În scurta discuție pe care am avut cu șeful Băncii Mondiale mi-a spus că ar fi foarte fericit să vină în România să-i semnăm contractul de finanțare cu Banca Mondială pentru reactoarele trei și patru.

Banca Mondială fiind foarte disponibile să finanțeze o parte din costurile care sunt mari pentru reactoarele nucleare și mai sunt niște subiecte pe zona de energie pe care se progresează. Deci sunt dosare pe care se avansează și pe care suntem absolut transparenți în relația cu UE și ne dorim ca prezența și americană și europeană în România pe zona de investiții să fie cât mai mare.

Mihai Gâdea, realizator Antena 3 CNN: Înainte să plecați la Washington ați avut o întâlnire cu liderii Coaliției, într-un moment în care Coaliția e cu asperități, certuri publice, neînțelegeri, reproșuri majore unii față de alții. Situația economică a României nu e una deloc plăcută și există o nemulțumire a opiniei publice cu privire la majorarea taxelor, majorarea impozitelor, anumite tăieri. În momentul de față ne puteți spune ceva mai mult despre această întâlnire și lucrurile care trebuie făcute ca să arătăm mai bine și acasă, economia noastră să arate bine, ce ați cerut Coaliție? Ce i-ați cerut premierului într-un moment în care România are nevoie de stabilitate inclusiv politică?

Nicușor Dan, președintele României: Au fost mai multe discuții punctuale pe diferite articole din legi. Chestiuni tehnice. Am vrut să înțeleg care e situația cu cele două legi care întârzie să apară, cea privind reduceri în administrația publică și cea privind relansarea economică, și mi s-a spus că sunt foarte aproape să fie trecute prin ordonanță de urgență. Am întrebat de buget și mi s-a spus că săptămâna viitoare poate să înceapă dezbaterea. Fiecare din cei de acolo a ridicat niște opinii pe buget. Una peste alta, această Coaliție merge înainte. Nu am văzut niciun fel de manifestare în alte sens, decât că prin negociere, care e necesară în politică toată lumea e dispusă să meargă înainte în această formulă guvernamentală. Bineînțeles că nu e ușor când inflația e 10%, puterea de cumpărare a scăzut cu 10%, asta e principala discuție între clasa politică și societate.

Dacă nu se luau măsuri rapide, putea să vină FMI și să fie mai rău de atât. Pe de altă parte, poate că erau metode de a face aceste ajustări fără să avem așa o diminuare a puterii de cumpărare și deci eu înțeleg dificultățile pe care românii le au. Ce pot spun e că nu vor exista turbulențe suplimentare. Oamenii au plătit un cost deja și pe perioada urmtăoare nu vor exista turbulențe care să îi facă să sufere și mai mult.

Mihai Gâdea, realizator Antena 3 CNN: Guvernatorul României vorbea că suntem pe o gheață subțire, că mediul de afaceri din România vorbește despre o contracție semnificativă, nu credeți că în momentul de față de la nivelul dumneavoastră sau al premierului, lucrurile ar trebui să fie suficient de clare că nu mai vine nicio tăiere din momentul de față și de aici încolo să vorbim despre dezvoltare, mai puțin despre tăieri? Nu ar fi nevoie de niște clarificări de felul acesta?

Nicușor Dan, președintele României: Ce pot eu să spun cu toată fermitatea este că niciunul din partidele de la guvernare nu a adus măcar în discuție vreo altă creștere de taxe decât cele care sunt în implementare deja.

Mihai Gâdea, realizator Antena 3 CNN: Mulți așteaptă de la dumneavoastră că veți discuta cu partidele din Coaliție pentru nominalizările șefilor serviciilor secrete. Ce ne puteți spune despre această chestiune?

Nicușor Dan, președintele României: Am spus că pe de-o parte am niște oameni pe niște liste scurte, pe de altă parte, nu am primit sugestii de la partide, cum e și firesc, adică au fost speculații în media că partidele au venit să îmi propună pe X sau pe Y, nu, nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Am primit de la partide în schimb criterii generice despre cum ar trebui să fie oamenii care să conducă serviciile. Pe multe intervale de timp această discuție a fost întreruptă pentru că au fost fel de fel de urgențe.

Mihai Gâdea, realizator Antena 3 CNN: Pentru noi cei de acasă aceasta a fost o zi bună pentru România, o zi în care cel mai puternic om al planetei a vorbit despre români în cel mai frumos mod cu putință. A spus niște cuvinte foarte frumoase și dumneavoastră. Din punctul dumneavoastră de vedere însă, la nivel personal, un președinte care îmi dau seama că înțelege importanța unui moment, pentru dumneavoastră cum se vede și cum se simte acest moment la finalul acestei zile?

Nicușor Dan, președintele României: A fost o zi cu o oarecare încărcătură emoțională în relația bilaterală și eu mă bucur că a ieșit bine din ambele părți. S-a văzut afecțiune reciprocă și asta e important pentru relația bilaterală, care evident dincolo de asta trebuie să se construiască pe dosare, cifre.

