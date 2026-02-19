Gunoaiele aruncate în Canada în 1960 au ajuns acum pe o plajă din Scoția: „Este copleșitor”

Sticle și deșeuri din anii 1960 și 1970 au fost aduse de ape pe o plajă din Scoția FOTO: Facebook/ Sanday Community Craft Hub

Sticle și deșeuri din plastic care par să provină din Canada și datează din anii 1960 și 1970 au fost aduse de ape pe o plajă din Orkney, arhipelag scoțian.

Voluntarii care strâng gunoaiele spun că sunt „copleșiți” de cantitatea de plastic găsită pe țărmul de la Howar Sands, în Sanday, în ultimele săptămâni, potrivit BBC.

David Warner, care organizează acțiuni de curățare a plajelor, a spus că anul trecut a adunat 42 de sticle de plastic de pe țărm, dar anul acesta a găsit deja sute.

Experții dau vina pe „condiții meteorologice extraordinare”, cu vânturi puternice din sud-est, pentru creșterea cantității de „gunoaie retro”.

Warner, în vârstă de 35 de ani, a spus că unele dintre sticlele de plastic descoperite în Sanday par să provină din Newfoundland și Labrador, Canada.

El se teme că și mai multe resturi vor ajunge pe plajă în viitor. „Încă nu am ajuns la gunoaiele din anii ’90 și 2000, așa că vor fi cantități enorme”, a spus el.

Pe baza cantității de particule de polistiren dintr-un metru pătrat, David a estimat că există peste 300.000 de bucăți răspândite pe o suprafață de 70 de metri pătrați.

Warner a declarat pentru BBC Radio Orkney că volumul uriaș de gunoaie de pe plajă este „copleșitor”. „Este pentru prima dată de când curăț plajele când mă simt copleșit”, a spus el.

„De obicei curăț plajele împreună cu un grup de voluntari și facem o treabă bună, iar după aceea pare curat. Apoi revenim după trei luni și gunoaiele sunt din nou acolo și spunem: «OK, e în regulă, asta se întâmplă, cel puțin le scoatem din mare». Dar de data aceasta, cantitatea enormă și faptul că existau atât de multe bucăți de polistiren atât de mici au făcut imposibilă strângerea lor”.

Deoarece plaja este un sit de interes științific special pentru păsările care cuibăresc, deșeurile pot reprezenta și un pericol pentru fauna sălbatică.

Marine Conservation Society a declarat că deșeurile istorice ajung adesea la țărm în această perioadă a anului din cauza furtunilor sezoniere, iar depozitele de deșeuri costiere aflate în eroziune eliberează, de asemenea, multe gunoaie „retro”.

Purtătoarea de cuvânt Catherine Gemmell a spus: „Deșeurile, în special cele din plastic, nu dispar niciodată și pot rezista foarte mult timp în mediul marin, putând călători și peste oceane”.

Între timp, John Berry, de la Scottish Islands Federation și Greener Orkney, a spus că nu este surprins de creșterea cantității de deșeuri din Sanday. „Avem plaje foarte curate în Orkney, dar avem și unele foarte murdare”, a adăugat el. „Nu sunt deloc surprins să văd că, odată cu un tipar meteorologic ușor diferit, primim o cantitate mare de materiale vechi”.

El a adăugat: „Dar le vom curăța primăvara. Iar anul viitor vor reveni. Așa că vom repeta exercițiul”.

Deși situația este descurajantă, Warner încearcă să transforme problema într-un rezultat pozitiv. Coordonatorul pentru sustenabilitate speră să înființeze un grup oficial de curățare a plajelor, unde oamenii să poată împărtăși descoperiri interesante.

Pe insulă ajung deșeuri din multe locuri îndepărtate, inclusiv o păpușă decapitată din Japonia.

Ca membru al Sanday Community Craft Club, el ia în considerare folosirea plasticului pentru a crea o sculptură artistică menită să atragă atenția asupra problemei.

Warner a spus: „Nu putem scăpa de plastic. Eu folosesc plastic, este inevitabil. Vreau doar ca oamenii să fie conștienți atunci când cumpără plastic, să se gândească unde va ajunge. Chiar dacă aceste gunoaie nu sunt ale noastre, sunt gunoaiele cuiva, iar atunci unde ajung gunoaiele noastre? Este vorba mai mult despre conștientizare și despre a încerca să cumpărăm mai puțin, dacă nu este necesar”.