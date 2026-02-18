Laserul de la Măgurele intră în faza operaţională a Sistemului de Fascicul Gama. Ce înseamnă asta

Laserul de la Măgurele implementează Sistemul de Fascicul Gama, 18 februarie 2026. Sursa foto: Facebook/ Autoritatea Naţională pentru Cercetare

Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (Laserul de la Măgurele) intră în faza operaţională a Sistemului de Fascicul Gama, a anunţat miercuri Autoritatea Naţională pentru Cercetare.

„Din nou pe platforma Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics, la Măgurele... revenim pentru un moment important al proiectului: lansarea implementării Sistemului de Fascicul Gama. Evenimentul are loc la Centrul de Conferinţe IFIN-HH/ELI-NP şi marchează trecerea de la etapa de proiectare şi contractare la faza efectivă de implementare a unuia dintre cele mai complexe sisteme de cercetare din infrastructura ELI-NP”, au informat reprezentanţii ANC pe Facebook.

Potrivit sursei citate, proiectul cofinanţat de Comisia Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională şi de Guvernul României poziţionează ţara noastră în „nucleul” cercetării europene în fizica nucleară şi fotonica nucleară.

„Comunitatea ştiinţifică aşteaptă de la finalizarea şi punerea în funcţiune a Sistemului de Fascicul Gama nu doar performanţe tehnice de vârf - în termeni de intensitate, stabilitate şi rezoluţie a fasciculului - ci şi consolidarea unui ecosistem de cercetare capabil să genereze rezultate competitive la nivel internaţional”, arată aceeaşi sursă.

Implementarea sistemului va permite dezvoltarea unor experimente imposibil de realizat până acum în regiune şi va întări rolul României ca partener credibil în marile infrastructuri europene de cercetare.

„Evenimentul de astăzi marchează, astfel, începutul unei etape decisive: transformarea unei investiţii majore într-un instrument ştiinţific funcţional, cu impact real asupra cercetării fundamentale şi aplicaţiilor cu relevanţă societală”, susţine sursa citată.