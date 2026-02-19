Nicușor Dan: „Niciunul din partidele de la guvernare nu a adus măcar în discuţie vreo altă creştere de taxe”

Şeful statului a avut, la începutul acestei săptămâni, o întâlnire cu liderii coaliţiei de guvernare. Foto: Agerpres

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat joi că, la întâlnirea care a avut loc la Cotroceni cu liderii Coaliţiei, niciunul dintre partidele de la guvernare nu a adus în discuţie vreo altă creştere de taxe faţă de cele care sunt deja în vigoare. Șeful statului a adăugat că românii „au plătit un cost deja” și a dat asigurări că nu vor mai exista „turbulenţe suplimentare”.

Şeful statului a avut, la începutul acestei săptămâni, o întâlnire cu liderii Coaliţiei de guvernare.

„Ce pot să spun este că nu vor exista turbulenţe suplimentare. Deci, oamenii au plătit un cost deja. Şi pe perioada următoare nu vor exista turbulenţe care să-i facă să sufere şi mai mult. (...) Ce pot eu să spun cu toată fermitatea este că niciunul din partidele de la guvernare nu a adus măcar în discuţie vreo altă creştere de taxe faţă de cele care sunt în implementare deja. Deci asta pot să spun cu fermitate”, a dat asigurări Nicuşor Dan, într-un interviu în exclusivitate pentru Antena 3 CNN.

Președintele a reiterat însă că „poate” ar fi putut fi găsite metode de a corecta deficitul uriaș al României fără ca inflația să ajungă la 10%.

„Dacă nu se luau măsuri rapide, putea să vină FMI să fie mai rău de atât, pe de altă parte, poate că erau metode de a face aceste ajustări fără să avem aşa o diminuare a puterii de cumpărare”, a precizat şeful statului.

În ianuarie 2026 rata anuală a inflației, comparativ cu luna similară a anului precedent, a fost 9,62%, cele mai mari creșteri de preţuri înregistrându-se de această dată la servicii, 11,59%. În acelaşi interval de timp, preţurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu 9,99%, iar cel al mărfurilor alimentare cu 7,86%.