Inflaţia a ajuns la 9,6% în ianuarie. Cel mai mult s-au scumpit fructele, energia electrică şi cafeaua

România este campioana scumpirilor din Europa şi a scăderii economice. Sursa foto: Getty Images

În ianuarie 2026 rata anuală a inflației, comparativ cu luna similară a anului precedent, a fost 9,62%, cele mai mari creșteri de preţuri înregistrându-se de această dată la servicii, 11,59%, potrivit datelor publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS). În acelaşi interval de timp, preţurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu 9,99%, iar cel al mărfurilor alimentare cu 7,86%.

Inflaţia pe luna ianuarie 2026 a ajuns la 9,6%

România este campioana scumpirilor din Europa şi a scăderii economice. Iar ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat într-un interviu, oferit la Antena 3 CNN, că săptămâna aceasta va prezenta un proiect ca adaosul comercial să fie plafonat la 20% la toate produsele alimentare, în cazul în care inflaţia este mai mare de 5%. "Consumul s-a redus cu 30%", a spus oficialul.

La alimente, cele mai mari majorări de preţuri au fost în acest interval la cafea, prețul acesteia majorându-se cu 24,66%. Fructele proaspete s-au scumpit cu 17,14% față de anul trecut, în vreme ce fructele și conservele din fructe sunt mai scumpe cu 12,75%. Prețurile din grupa produselor din zahăr, produse zaharoase și miere de albine au crescut cu 13,83%.

Alte creșteri substanțiale se constată și la laptele de vacă, 10,95%, la pâine, 9,91%, și la carnea de bovine, 11,99%. Ouăle şi-au mărit tariful în acest interval cu 13,06%. La categoria băuturi alcoolice, prețul berii s-a majorat, în ultimul an, cu 7,37%, iar cel al vinului cu 6,16%.

Altă majorare importantă a tarifelor se constată și la carnea de pasăre, 8,91%, la ulei, 10,52%, la citrice, 8,38%, iar carnea de porc s-a scumpit cu 4,32%.

Lista alimentelor care s-au scumpit în ultimul an:

cafea: +25%;

fructe proaspete: +17%;

ouă: +13%;

lapte: +11%;

pâine: +10%;

carnea de vită: +12%.

Ce produse s-au scumpit cel mai mult:

energia electrică: +60%;

energia termică: +15%;

detergenți: +9%;

medicamente: +4%.

Serviciile care îi costă mai mult pe români:

bilete CFR: +24%;

saloane de înfrumusețare: +18%;

reparații auto: +15%;

confecții: +15%;

asistența medicală: +13%.

Există și reduceri de preț în ultima lună din an comparativ cu ianuarie 2025 la unele produse alimentare cum ar fi la cartofi (-10,77%), la legume și conserve de legume (-0,47%), la fasole boabe și alte leguminoase (-3,52%), la făină (-0,92%) și mălai (-1,19%). O scădere de până la un procent față de anul trecut la perioadă se consemnează la zahăr, tariful diminuându-se în acest caz cu 0,22%.

În categoria serviciilor, cele mai mari creșteri de prețuri în ianuarie 2026 comparativ cu luna similară din 2025 s-au consemnat în cazul biletelor CFR, acestea majorându-se cu 24,40%, urmate de cele de igienă și cosmetică, cu 17,75% și cele ale altor servicii cu caracter industrial cu 16,84%.

Alte creșteri însemnate în această categorie, pe parcursul unui an, s-au înregistrat la serviciile de reparații auto, 14,67%, serviciile de confecţionat şi reparat încălțăminte și îmbrăcăminte, 14,87%.

Chiriile au crescut în ultimul an cu 8,27%. În același timp, asistența medicală a devenit mai scumpă cu 13,16%, transportul urban și-a majorat tariful cu 11,23%, iar cel interurban rutier cu 8,28%. Singura scădere de preț în această categorie a fost înregistrată în cazul tarifelor serviciilor poștale, care s-au diminuat față de anul anterior la perioadă cu 3,44%.

Dintre mărfurile nealimentare, scumpirile cele mai însemnate din ianuarie continuă să se mențină cele ale tarifului energiei electrice, care s-a majorat cu 59,33%, după eliminarea schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor energiei electrice.

Alte majorări ale tarifelor în această categorie au mai fost consemnate la energia termică (15,61%), la cărți, ziare, reviste (10,10%), detergenți (9,10%), tutun și țigări (7,25%). Nu în ultimul rând, și medicamentele și-au majorat prețurile în ianuarie cu 4,09%, iar combustibilii cu 3,46%. În perioada ianuarie 2026 - ianuarie 2025, spre deosebire de lunile anterioare, nu s-au înregistrat scăderi de preţ la mărfurile nealimentare.

Începând cu luna ianuarie 2026 jocurile de noroc sunt incluse în calculul Indicelui Prețurilor de Consum (IPC) în România.



Trebuie precizat faptul că în calculul inflaţiei începând cu luna august 2025 s-a luat în considerare încetarea schemei de sprijin privind plafonarea preţurilor energiei electrice instituită prin O.U.G. nr. 6/2025, cu modificările şi completările ulterioare.

Comunicatul complet "Inflaţia şi evoluţia preţurilor de consum: ianuarie2026" poate fi accesat pe site-ul INS şi mai cuprinde informaţii legate de Indicele armonizat al preţurilor, modificarea anuală a preţurilor de consum şi indicele preţurilor de consum la principalele mărfuri şi servicii.