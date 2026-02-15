Florin Barbu va propune o nouă plafonare a adausului comercial, în funcţie de inflaţie: “Consumul de alimente s-a redus cu 30%”

Ministrul Agriculturii a mai precizat că noua schemă de plafonare pe care o va propune va interveni asupra inflației. FOTO: Hepta

Puterea de cumpărare a românilor a scăzut, iar consumul de alimente s-a redus cu aproape 30%, a avertizat ministrul Agriculturii, Florin Barbu, într-un interviu difuzat duminică de Antena 3 CNN.

El a atras atenția că prăbușirea consumului afectează unităţile de procesare care funcționează pe pierderi. În acest context, Florin Barbu a precizat că săptămâna viitoare va prezenta un proeict ca adausul comercial să fie plafonat la 20% la toate produsele alimentare, în cazul în care inflaţia este mai mare de 5%, cum este în prezent.

”Când aceste unităţi de procesare nu realizează volumele necesare, merg în pierdere. Pentru că au foarte mulţi angajaţi, aceste unităţi de procesare mari nu se opresc, merg 24 din 24, iar atunci când nu au volumele necesare, pe care să le realize în aceste unităţi de procesare, sigur, merg pe pierdere”, a spus Florin Barbu.

Ministrul Agriculturii a mai precizat că noua schemă de plafonare pe care o va propune va interveni asupra inflației:

”În momentul de faţă, inflaţia cred că a ajuns undeva la 10%. Am luat o decizie şi voi prezenta săptămâna viitoare, un pachet ca să nu mă mai acuze toţi economiştii şi cei care se pricep la partea de economie că intervin în piaţă. Nu mai intervin în piaţă. Intervin asupra inflaţiei, cu un mecanism foarte simplu. Sigur, va fi un act normativ. Atunci când inflaţia este peste 5%, se face o plafonare a adaosului comercial, dar la toate produsele agroalimentare, nu numai la cele de bază, pentru că acel adaos comercial practicat pe alimentele de bază s-a dus pe alte produse agroalamentare”, a declarat Florin Barbu.

Ministrul Agriculturii a precizat că în cazul în care inflaţia este sub 5%, piaţa rămâne liberă.