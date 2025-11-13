Dani Mocanu și fratele său au fost plasați în arest la domiciliu, în casa din Italia a tatălui manelistului

Dani Mocanu și fratele său au fost prinși în Italia. Foto: Antena 3 CNN

Manelistul Dani Mocanu și fratele său au fost plasați în arest la domiciliu, în Italia, în casa tatălui său din Napoli, până la finalizarea procedurilor pentru extrădarea în România. Cei doi au fost reținuți în Italia, după ce România i-a dat în urmărire internațională.

Curtea de Apel din Napoli a confirmat arestarea fraților Mocanu Daniel și Mocanu Ionuț Nando și a decis aplicarea măsurii arestului la domiciliu pentru ambii, la locuința tatălui Mocanu Viorel din localitatea Casola provincia Napoli. Următorul termen este marți, 25 noiembrie. Atunci vor fi întrebați dacă acceptă forma simplificată a extrădării.

Cei doi își pregătiseră terenul având în vedere că știau că vor fi condamnați, iar tatăl lor a cumpărat o casă în acea regiune pentru a-i convinge pe magistrații din Italia să le comute pedeapsa din condamnare cu executare.

Cei doi au fost condamnați definitiv în România pentru tentativă de omor. Incidentul a avut loc în seara zilei de 18 august 2022. Aceștia, ajutați de mai mulți indivizi, au luat la bătaie alți doi bărbați, lovindu-i cu pumnii, cu picioarele și cu o rangă. Una dintre victime a suferit o fractură de craniu.