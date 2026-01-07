Cel puţin 800 de zboruri anulate din cauza zăpezii, în Olanda. 1.000 de oameni blocaţi în aeroportul Schiphol din Amsterdam

Aeroportul Schiphol din Amsterdam. Foto: Profimedia Images

Zăpada și gheața au continuat să provoace haos în anumite părți ale Europei, anulând numeroase zboruri și blocând drumuri. Aproximativ 1.000 de persoane au fost forțate să petreacă noaptea pe aeroportul Schiphol din Amsterdam, în timp ce personalul curăța zăpada de pe piste. Cel puțin 800 de zboruri au fost anulate, miercuri, pe Schiphol, unul dintre cele mai aglomerate centre aviatice din Europa, scrie The Guardian.

Stephan Donker, un purtător de cuvânt al aeroportului, a declarat pentru Reuters că este o "situație excepțională", adăugând că "Schiphol a amenajat câteva sute de paturi, oferind perne, pături, mâncare și băutură pentru călători".

În restul Olandei, multe școli au fost închise, iar autoritățile au îndemnat oamenii să lucreze de acasă.

La Paris, aproximativ 100 de zboruri au fost anulate pe aeroportul Charles de Gaulle și alte 40 pe Orly, din cauza furtunii Goretti care a venit de pe coasta Atlanticului și a acoperit capitala franceză cu zăpadă. Preşedintele României, Nicuşor Dan, a rămas blocat în Paris marţi seară, deoarece aeronava Spartan nu a putut decola din cauza zăpezii.

"Serviciile publice de autobuz din Paris și din suburbiile înconjurătoare au fost suspendate din cauza drumurilor înghețate", au declarat oficialii din domeniul transporturilor.

Serviciul meteorologic Météo France a anunțat că 38 din cele 96 de departamente metropolitane ale țării - continentul și Corsica - sunt în alertă pentru ninsori abundente și polei, cu 3 până la 7 cm de zăpadă acumulată deja.

Acesta a declarat că valul de frig a fost de "o intensitate rară pentru acest sezon". Autoritățile avertizaseră deja locuitorii din regiunea pariziană să evite deplasările inutile miercuri și să lucreze de acasă, dacă este posibil. Marți, cinci persoane au fost confirmate ca fiind decedate în accidente rutiere în Franța.

În ciuda condițiilor dificile, turiștii și locuitorii s-au bucurat de priveliștea rară a unui Paris acoperit de zăpadă, câțiva profitând de ocazie pentru a schia pe pantele Montmartre și de-a lungul grădinilor Champs de Mars de sub Turnul Eiffel.

Oamenii au luat sănii și chiar pungi de plastic pentru a se aluneca pe orice pantă pe care au putut-o găsi.

"Este excepțional, este incredibil. Este magnific și ne bucurăm de el. Am întâlnit și o mulțime de turiști și arată atât de fericiți", a declarat Pierre, un parizian care admiră peisajul înzăpezit, pentru Reuters.

În Spania, zăpada și frigul au dus la suspendarea unei linii feroviare de navetiști din apropierea orașului Madrid și au perturbat circulația a peste 40 de drumuri.

Ninsorile și ploile abundente din timpul noapţii au provocat perturbări ale circulației în Balcanii de Vest. În orașul Knin, din nord-vestul Croației, pasagerii au fost blocați într-un tren timp de mai bine de 12 ore după ce copacii au căzut pe șine.

Unele orașe din estul Bosniei și vestul Serbiei au declarat stare de urgență după întreruperi ale alimentării cu energie electrică și apă. Şi în România au fost astfel de probleme.

În Polonia, școlile din multe regiuni au fost închise din cauza zăpezii, unele dintre ele trecând la învățământul la distanță, în timp ce în Ungaria, ninsori abundente au lovit autostrăzile și au întârziat trenurile și autobuzele. Şi la noi, mai multe unităţi de învăţămând au decis să suspende cursurile fizice joi şi vineri.