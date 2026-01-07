Drumuri acoperite de zăpadă și oameni fără curent. Ce zone sunt afectate de vremea rea

2 minute de citit Publicat la 13:04 07 Ian 2026 Modificat la 13:06 07 Ian 2026

Drumarii au intervenit pe mai multe tronsoane de drumuri naţionale / Sursa foto: Getty Images

După ninsorile din ultimele ore, drumarii intervin miercuri pentru deszăpezirea mai multor drumuri naţionale, judeţene şi comunale din Maramureș și Satu Mare. Totodată, Ministerul Energiei a transmis că 649 de gospodării au rămas fără curent electric, toate situate în judeţul Alba, în urma precipitaţiilor abundente.

Autoritățile locale din Maramureș intervin miercuri pentru deszăpezirea DN 18, în Pasul Gutâi, principalul drum de conexiune dintre municipiile Baia Mare şi Sighetu Marmaţiei, potrivit Agerpres.

„Pe DN 18, în Pasul Gutâi, se acţionează cu opt utilaje cu lamă şi material antiderapant. Se intervine şi pe DJ 184 şi DJ 109F", a precizat purtătorul de cuvânt al Prefecturii Maramureş, Dan Bucă.

Potrivit acestuia, miercuri s-a intervenit constant şi pe alte sectoare de drumuri naţionale, judeţene şi comunale din Maramureş, ca urmare a ninsorii.

„Pe sectoarele de drumuri naţionale s-a acţionat cu 14 utilaje şi s-au împrăştiat 91 de tone de material antiderapant pe DN 1C, E 58, DN 18, DN 18B, DN 17C, DN 19 şi pe varianta de ocolire a municipiului Baia Mare. (...) Majoritatea sectoarelor de drumuri publice au partea carosabilă acoperită cu un strat subţire, proaspăt, de zăpadă depus în urma precipitaţiilor", a arătat Dan Bucă.

Poliţia Rutieră a avertizat participanţii la trafic să ia în considerare că pe majoritatea drumurilor naţionale şi judeţene utilajele de deszăpezire acţionează permanent şi să respecte regulile de circulaţie.

„Pe principalele artere rutiere din judeţ se circulă în condiţii de iarnă. Utilajele de deszăpezire intervin permanent, acţionând cu material antiderapant. Poliţiştii rutieri se află în teren şi acţionează continuu pentru fluidizarea circulaţiei, prevenirea producerii accidentelor rutiere şi sprijinirea participanţilor la trafic, fiind în permanentă legătură cu administratorii drumurilor şi cu societăţile care execută lucrări de deszăpezire", a informat purtătorul cu cuvânt al IPJ Maramureş, Florina Meteş.

Aeroportul Internaţional Maramureş este deschis traficului de pasageri pentru zborurile interne şi externe.

În Satu Mare, 26 de utilaje acţionează pentru deszăpezirea drumurilor din judeţ

De asemenea, Consiliul Judeţean Satu Mare a informat că un număr de 26 de utilaje acţionează miercuri pentru deszăpezirea drumurilor judeţene, în urma precipitaţiilor abundente.

Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a instituţiei, ca urmare a ninsorilor înregistrate în ultimele ore în judeţul Satu Mare utilajele de deszăpezire acţionează pentru îndepărtarea zăpezii de pe carosabil şi pentru lărgirea căii de rulare.

Intervenţiile preventive cu material antiderapant au început încă din noaptea de marţi spre miercuri pe principalele drumuri judeţene.

Miercuri sunt în teren 26 de utilaje de deszăpezire, dotate cu lame şi dispozitive de răspândit material antiderapant.

Cea mai mare cantitate de zăpadă s-a înregistrat în zona Oaşului, unde stratul depus a atins aproximativ 6 centimetri.

În judeţ nu există drumuri blocate din cauza zăpezii.

Judeţul Satu Mare se află sub cod galben de ninsoare abundentă până joi, 8 ianuarie, la ora 12:00.

649 de consumatori nu erau alimentaţi cu energie electrică, miercuri, la ora 12:00, în județul Alba

De asemenea, Ministerul Energiei a anunțat, miercuri, că numărul consumatorilor nealimentaţi cu energie electrică a scăzut semnificativ în urma intervenţiilor susţinute în teren, la ora 12:00 fiind 649 de gospodării fără curent electric, toate situate în judeţul Alba, informează Ministerul Energiei, printr-un comunicat.

„În ultimele 24 de ore, peste 27.500 de gospodării au fost reconectate la reţeaua de energie electrică. La data de 7 ianuarie, ora 12:00, potrivit raportărilor transmise de operatorii de distribuţie, la nivel naţional mai sunt nealimentate doar 649 de gospodării, toate situate în judeţul Alba.

Acest judeţ este cel mai afectat de precipitaţiile abundente din ultimele zile, şi înregistrează în prezent avarii în 14 localităţi”, se menţionează în comunicat.