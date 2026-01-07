FIFA vrea să creeze avatare 3D cu AI pentru deciziile de offside la Cupa Mondială 2026: "Vor fi afişate mai realist și mai captivant"

FIFA vrea să creeze avatare 3D bazate pe inteligență artificială pentru fiecare jucător de la Cupa Mondială din 2026, pentru a îmbunătăți tehnologia semi-automată de offside a turneului. Astfel, fiecare dintre cei 1.248 de jucători ale celor 48 de echipe vor fi scanaţi digital înainte de turneu, pentru ca deciziile să fie "afișate mai realist și într-un mod mai captivant", scrie BBC News.

Fiecare jucător va intra într-o cameră pentru a fi scanat, un proces care ar trebui să dureze doar o secundă și trebuie efectuat o singură dată în timpul ședinței foto de dinaintea turneului.

FIFA spune că scanarea "capturează dimensiuni extrem de precise ale părților corpului" pentru a lua decizii mai precise privind offside-ul. Astfel, acest lucru ar putea însemna că oficialii turneului vor putea "urmări jucătorii în mod fiabil în timpul mișcărilor rapide sau obstrucționate" și deciziile finale vor putea fi "afișate mai realist și într-un mod mai captivant".

La începutul acestui sezon a existat controversă în Premier League, când un gol marcat de Newcastle împotriva lui Manchester City a fost anulat. Ruben Dias părea să "sară" în grafica semi-automată de offside. Totuşi, această săritură nu se potrivea cu imaginile de pe televizor din timpul meciului.

FIFA speră că, prin scanări precise ale fiecărui jucător, se poate îmbunătăți modul în care aceste decizii sunt prezentate suporterilor.

Tehnologia a fost testată în Cupa Intercontinentală a FIFA, jucătorii echipelor Flamengo și Pyramids FC fiind scanați înainte de meciul lor din decembrie.

FIFA a anunțat luna trecută că testează o nouă tehnologie care poate determina dacă mingea iese din teren înainte de a fi marcat un gol. De asemenea, a dezvoltat "recrearea 3D în timp real" pentru a lua decizii privind offside-ul în linia vizuală.

Cupa Mondială din 2026 va fi un turneu fără precedent. Un număr record de 104 meciuri vor fi disputate în 39 de zile, acoperind patru fusuri orare și trei țări, în locații aflate la o distanță de până la 4.500 de kilometri una de alta.

România ar putea ajunge în Grupa D, unde se află SUA, Australia şi Paraguay, dacă reuşeşte să câştige barajul din martie.