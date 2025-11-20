România joacă cu Turcia primul meci din barajul pentru calificarea la CM 2026. Cu cine am putea juca finala pentru Mondial

1 minut de citit Publicat la 13:51 20 Noi 2025 Modificat la 15:33 20 Noi 2025

Naționala de fotbal a României. Foto: Profimedia Images

România va juca barajul pentru calificarea la Cupa Mondială 2026 de pe 26 martie cu Turcia. Dacă se va califica, România va juca finala pe 31 martie cu câștigătoarea dintre Slovacia și Kosovo.

Naționala de fotbal a României mai are o șansă de a se califica la Cupa Mondială din 2026 prin intermediul meciurilor de baraj. Pentru a ajunge la turneul final, tricolorii trebuie să câștige două meciuri, semifinală și finală, ambele disputate într-o singură manșă.

UPDATE 14:30. A început extragerea pentru barajul Cupei Mondiale 2026

Sunt 8 semifinale și 4 finale care vor stabili cele 4 naționale care se vor alătura celor 12 echipe din Europa calificate deja la Cupa Mondială 2026:

Țara Galilor - Bosnia

Polonia - Albania

Slovacia - Kosovo

Cehia - Irlanda.

Italia - Irlanda de Nord.

Ucraina - Suedia

Turcia -România.

Danemarca - Macedonia de Nord.

Barajul pentru Cupa Mondială 2026

România a terminat pe locul 3 grupa de calificare la CM 2026, în spatele Austriei și Bosniei, însă va merge la baraj datorită câștigării grupei din Liga Națiunilor.

România este în urna a patra și vor juca în deplasare semifinala barajului împotriva uneia dintre echipele din prima urnă: Italia, Danemarca, Turcia sau Ucraina.

Urna 1: Italia, Danemarca, Turcia, Ucraina

Urna 2: Polonia, Ţara Galilor, Cehia, Slovacia

Urna 3: Irlanda, Albania, Bosnia-Herţegovina, Kosovo

Urna 4: Suedia, ROMÂNIA, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord

Semifinalele programate pe 26 martie, iar finala este programată pe 31 martie. De asemenea, gazda finalei va fi stabilită tot prin tragere la sorţi.

Cele 42 de echipe deja calificate la Cupa Mondială 2026

CONCACAF (America de Nord, Centrală şi Caraibe): SUA, Canada, Mexic, calificate din oficiu, ca echipe gazdă, Panama, Curacao şi Haiti

AFC (Asia): Australia, Coreea de Sud, Iran, Japonia, Iordania, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudită

OFC (Oceania): Noua Zeelandă

CONMEBOL (America de Sud): Argentina, Brazilia, Columbia, Ecuador, Paraguay, Uruguay

CAF (Africa): Maroc, Tunisia, Algeria, Egipt, Ghana, Insulele Capului Verde, Africa de Sud, Senegal, Cote d'Ivoire

UEFA (Europa): Anglia, Franţa, Croaţia, Portugalia, Norvegia, Germania, Olanda, Belgia, Spania, Scoţia, Austria, Elveţia