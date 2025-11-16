Ultima şansă a României spre Cupa Mondială 2026. Pe cine ar putea întâlni "Tricolorii" la baraj

1 minut de citit Publicat la 08:50 16 Noi 2025 Modificat la 08:50 16 Noi 2025

Printre posibili adversari se află şi Italia, Polonia sau Germania. Foto: Agerpres

După ce România a pierdut cu 3 la 1 meciul cu Bosnia-Herţegovina, ultima şansă pentru calificare la Cupa Mondială 2026 vine la baraj, din postura de câştigătoare de grupă în Liga Naţiunilor. Tragerea la sorţi va avea loc joi, 20 noiembrie, la Zurich, cu de la 14:00 ora României, iar "Tricolorii" vor fi în urna 4, ultima în care se vor regăsi cele 16 naţionale prezente în această fază a calificărilor, scrie FRF.

Cele 16 reprezentative calificate la baraj vor proveni din locurile secunde ale grupelor preliminare (12 echipe), şi din rândul câştigătoarelor de grupe Nations League (4 echipe) care n-au încheiat preliminariile de Mondial pe locurile 1-2 în grupe.

Barajul va începe cu o semifinală într-o singură manşă şi se va încheia cu o finală tot într-o singură manşă, locul de disputare al acesteia urmând să fie decis prin tragere la sorţi.

Din urna 4, România va avea în semifinala programată pe 26 martie 2026 un adversar din urna 1, şi va disputa acest meci în deplasare. Finala barajului e programată pe 31 martie 2026.

Ultimele meciuri din preliminarii clarifică potenţialii adversari

Componenţa urnelor 1-3 se va stabili pe baza clasamentului FIFA de după finalul preliminariilor CM 2026. La momentul încheierii partidei Bosnia-Herţegovina – România, posibilii adversari pentru noi din urna 1 sunt:

Italia – 1.717 coeficient FIFA

Turcia – 1.570

Polonia – 1.523

Ungaria – 1.504

"Partidele jucate duminică, luni şi marţi, în intervalul 16-18 noiembrie, ultimele din grupe, pot schimba însă această configuraţie, la fel cum ea va fi influenţată şi de modificarea coeficienţilor FIFA în urma rezultatelor din ultima lună, existând la momentul analizei (sâmbătă seară) posibilitatea să apară în urna 1 naţionale precum Germania, Danemarca, Ucraina sau Ţara Galilor" anunţă Federaţia Română de Fotbal.